Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că în perioada 1 martie – 23 aprilie se desfășoară campania de curățenie de primăvară. ”Este și responsabilitatea noastră, a tuturor, să păstrăm orașul curat, motiv pentru care revin cu rugămintea de a menține curățenia făcută!”, a spus Harșovschi.

Programul complet al campaniei, pe echipe, cartiere și asociații de proprietari:

A. Etapa I – 01-19 martie 2021: ‬

Salubrizarea arterelor principale din Municipiul Suceava după perioada de iarnă după cum urmează:

‭B-dul Sofia Vicoveanca, str. Ion Irimescu, b-dul 1 Decembrie 1918, b-dul 1 Mai, str. Ștefan cel‬ Mare, str. Ana Ipătescu, Calea Obcinilor, b-dul Vasile Grecu, b-dul George Enescu, str. Parcului, str. Izvoarele Cetății, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropoliei, str. Ion Vodă Viteazul, str. Petru Rareș, str. Ion Creangă, str. Armenească, str. Mărășești, str. Universității.

Calea Unirii, str. Cuza Vodă, str. 22 Decembrie, str. Gheorghe Doja, str. Grigore Al. Ghica, str. Cernăuți, str. Traian Vuia, str. Mircea Șeptilici, str. Nicolaie Labiș, str. Plevnei, str. Victor Babeș, str. Căpitan Grigore Andrei, str. Eternității.

Se acţionează cu două echipe formate din muncitori şi un şef de echipă, cu autospeciale de măturat‭ ‬mecanizat‭ ‬carosabil,‭ ‬autospeciale‭ ‬de‭ ‬măturat‭ ‬trotuarul,‭ ‬încărcător‭ ‬frontal‭ ‬tip‭ ‬Wola, autospeciale de transport deşeuri şi autospeciale de spălat străzi. Activităţi desfășurate: curăţat rigole, greblat spaţii verzi, măturat manual/mecanizat străzi, trotuare, colectat deșeuri spații‭ ‬verzi,‭ ‬spălat străzi, trotuare‭ ‬şi‭ ‬alte‭ ‬spații, spălat mobilier‭ ‬stradal, completat/montat coşuri deşeuri stradale.



B. Etapa a II-a – 22 martie – 23 aprilie 2021‬:

Pregătirea municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paşti, împreună cu asociaţiile de proprietari.

Săptămâna 22 – 26 martie 2021:

Echipa I – Cartierul Obcini:

– Luni – Asociaţia 23+27;

– Marţi – Asociația 8+30;

– Miercuri – Asociația 14;

– Joi – Asociaţia Măgura;

– Vineri (‭Cartier G. Enescu‬) – Asociaţia 5 și G5.

Echipa II – Cartier Burdujeni – ANL:

– Luni – Asociaţia 50;

– Marţi – Asociaţia ANL-39 și 36;

– Miercuri – Asociaţia 75, 15, N. Iorga;

– Joi – Asociaţia 32 și 33;

– Vineri – Asociația 31 Eroilor și 34.

Săptămâna 29 martie – 02 aprilie 2021:

Echipa I – Cartier George Enescu:‬

– Luni – Asociaţia 1 Lazăr Vicol;‬

– Marţi – Asociaţia 31 G. Enescu, 21 Zorilor, 9 și 29;‬

– Miercuri – Asociaţia 47, 48, 11 și Asociația Arcul; ‬

– Joi – Asociaţia 12 Areni, 16, Areni Obs.,74 și 71;‬

– Vineri – Asociaţia 57, 60 și 70.‬

‭Echipa II – Cartier Burdujeni (Cuza Vodă II, Cuza Vodă III):‬

– Luni – Asociaţia 38;‬

– Marţi – Asociaţia 41 și 43;‬

– Miercuri – Asociaţia 44;‬

– Joi – Asociația 44;‬

– Vineri în Cartierul Ițcani – Asociația Gospodarul.‬

Săptămâna 05-09 aprilie 2021:

Echipa I- Zona Centrală:‬

– Luni – Asociaţia 3, T3, 10 și 42;‬

– Marţi – Asociaţia Petru Rareș și Național;‬

– Miercuri – Asociaţia 22 Obor și 12 Areni; ‬

– Joi – Asociaţia 24, 25 și 26;‬

– Vineri – Asociaţia 1 Parc, 104 și Asociația Mitropoliei.‬

Echipa II – Cartierul Iţcani + Cartier Zamca:‬

– Luni – Asociaţia Gospodarul;‬

– Marţi – Cartier Ițcani;‬

– Miercuri – Asociaţia 52;‬

– Joi – Asociaţia 59 și 17;‬

– Vineri – Asociaţia 61, 62 și 28.‬

‭Reluare program salubrizare în cartiere‬

Săptămâna 12 – 16 aprilie 2021:

Echipa I‬:

– Luni/marți în Cartierul Obcini – Asociaţia 23+27, 8+30, Măgura, 14;‬

– Miercuri/joi/vineri în Cartierul George Enescu – Asociatia 5, G5, 31G.Enescu,1 Lazăr Vicol, 9, 29, 47, 48, 11, Arcul, 12 Areni, 16, Areni Obs‬., ‭70, 71 și 74.‬

Echipa II – Cartier Burdujeni:

– Luni‭/marți- Cuza Vodă I – Asociația 50 ANL, 39, 36, 75, 15 și Asociația N. Iorga;‬

– Miercuri‭ -‬ Asociația 32 și 33;

– Joi‭ – ‬Asociaţia 31 Eroilor și 34;

– Vineri -‭ ‬Asociaţia 38, 41 și 43.

‭Săptămâna 19-23 aprilie 2021:

Echipa I:

– Luni în ‭Cartierul Zamca – ‬Asociaţia 57, 60 și 28;

– Marţi – vineri în ‭Zona Centrală – ‬Asociația Centru, 3, T3, 10, 42, Petru Rareș, Național,‭ ‬22 Obor,‭ ‬104 I.V. Viteazul, 1‭ ‬Parc, 24, 25 și 26.

Echipa II:

– Luni în ‭Cartierul Burdujeni – Cuza Vodă III – Asociaţia 44;‬

– Marţi/miercuri în ‭Cartierul Ițcani –‬ Asociația Gospodarul,

– Joi/vineri în ‭Cartierul Zamca – ‬Asociaţia 52, 59 Zamca, 17, 61, 62 și 28.

C.Etapa a III-a – Săptămâna 26-29 aprilie 2021.‬

Pregătirea Municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paști. În această săptămână se vor salubriza zonele adiacente locașurilor de cult (mănăstiri/biserici) și zonele de agrement/parcuri.