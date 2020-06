Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a lansat în dezbatere propunerea ca în municipiul reședință de județ să fie folosite trotinetele electrice ca mijloc de transport. Lucian Harșovschi a lansat un sondaj pe pagina sa de Facebook, în care îi întreabă pe suceveni dacă ar folosit trotinetele electrice sau mașinile pentru a se deplasa prin oraș. „Dat fiind faptul că, în această perioadă, ne este recomandat să evităm spațiile aglomerate și să păstrăm distanța fizică, iar transportul public local funcționează cu anumite reguli și măsuri de prevenție, ne-am gândit că trotinetele ar fi o soluție pentru transportul individual.

Este un concept pe care dorim să îl implementăm și pentru care încercăm să găsim mai multe informații și parteneri. Așteptăm și alte idei sau propuneri, chiar și software, din partea voastră, precum și experiențe sau exemple din alte zone.