Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a arătat revoltat după apariția în media a unei imagini cu ambasadorul propus de Parlamentul European pentru drepturile minorităților sexuale, care s-a fotografiat în rolul Maicii Domnului cu Iisus în brațe și a controversei apărute după ce Comisia Europeană a publicat, ulterior retras, ghidul de comunicare internă, prin care se transmiteau indicații de a nu fi utilizate numele de Maria, Ioan, Crăciun.

”Dumnezeu nu are o nație, nu are culoare, nu vorbește o anumită limbă și nici nu contează în ce credință Îl lăudăm, atât timp cât facem acest lucru! Dumnezeu ne-a dat rațiunea de a alege ce este bine pentru noi și cum vrem să fim, în cine credem și pe cine iubim. Consider că trebuie să acceptăm și să respectăm faptul că există oameni diferiți de noi, rasă, origine etnică, religie, gândire și convingeri, dar nu putem accepta ca numele și imaginea Lui Dumnezeu, implicit ale Fiului și ale Maicii Domnului, în care o întreagă comunitate creștină crede să fie luate în derâdere, mai ales acum, într-o perioadă cu puternică însemnătate pentru creștini. Am simțiți nevoia să fac aceste precizări în urma imaginii scandaloase apărute în media. Fie că se numește sărbătoarea Crăciunului sau doar sărbătoare de iarnă, pentru noi, creștinii, Nașterea Domnului rămâne cea mai importantă sărbătoare a anului, care sper să vă găsească și de această dată în liniște și împlinire sufletească!”, a declarat Harșovschi.