Începînd de astăzi, la Primăria Suceava pot fi achitate taxele şi impozitele locale pentru 2018. Cuantumul dărilor s-a majorat, în medie, cu 19% față de anul trecut. Pentru plata integrală a impozitului pentru teren, clădiri și autovehicule, pînă la 31 martie, se aplică o reducere de 10%. Viceprimarul PNL Lucian Harșovschi notează pe pagina sa de Facebook că bugetul aferent investițiilor va fi direct influențat de procentul încasărilor. De asemenea, el menționează că așa-zisa revoluție fiscală a guvernului PSD „va lăsa anul acesta sucevenii fără suma de aproximativ 8 milioane de euro”. Viceprimarul Harșovschi s-a referit la pierderile cauzate de diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10%.

