Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că site-ul Primăriei Municipiului Suceava, https://www.primariasv.ro/ , are o nouă înfățișare, mult mai prietenoasă cu sucevenii și timpul acestora. Lucian Harșovschi a subliniat faptul că în momentul de față, prin intermediul unui nou portal, https://eportal.primariasv.ro/, sucevenii pot interacționa cu primăria și în mediul electronic. El a explicat că pentru aceasta trebuie urmați câțiva pași: înrolarea în portalul de servicii, validarea contului din căsuța de e-mail, autentificarea cu credențiale (CNP/CUI sau e-mail) în portalul de servicii, depunerea solicitărilor electronic din portalul de servicii; comunicarea completărilor din portalul de servicii și primirea răspunsului în format electronic în portalul de servicii.

Viceprimarul Sucevei a adăugat că din momentul de față sucevenii pot solicita următoarele documente prin intermediul serviciilor cu acces online:

– Certificat de Nomenclatură stradală și adresă;

– Autorizație specială de transport;

– Acord prealabil privind amplasarea și autorizarea executării construcțiilor sau instalațiilor în zona drumului public;

– Aviz pentru execuția lucrărilor de săpătură în zona drumurilor publice în vederea amplasării branșamentelor tehnico-edilitare;

– Certificat de Urbanism;

– Autorizație transport persoane în regim de taxi;

– Autorizație taxi;

– Autorizație pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii + Aviz pentru programul de funcționare;

– Autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică;

– Certificat de atestare fiscală persoane juridice;

– Certificat de atestare fiscală persoane fizice;

– Sesizări online harta incidențelor.