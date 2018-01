Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harşovschi, s-a arătat optimist de numirea rectorului Universităţii « Ştefan cel Mare », Valentin Popa, în funcţia de ministru al educaţiei opinând că « Suceava și învățământul românesc au primit o șansă de mai bine ». El consideră că noul ministru nu va avea o sarcină uşoară şi că va trebui să-şi lege numele de construirea noului campus universitar de la Suceava. «Chiar dacă desemnarea domniei sale a fost făcută de către PSD, pot să sper că lucrurile se vor schimba în bine mai ales pentru noi, sucevenii care am cam fost uitați de guvernanți. Cred că e bine că domnul profesor Popa Valentin și-a “clarificat” culoarea politică, pentru a nu mai exista discuții. Nu va avea o sarcină ușoară și va trebui să își lege numele de construirea noului campus universitar, care nu ar trebui să mai fie o utopie. Acum va putea să ajute studenții suceveni cu noi locuri de cazare și finanțare pentru diferite proiecte. Totodată, proiectul blocat al grădiniței de lângă Colegiul Mihai Eminescu (liceul Pedagogic) are acum o șansă să fie repornit, fiind o investiție a ministerului pe care domnia sa îl va conduce », a declarat Harşovschi care i-a urat succes noului ministru al educaţiei. Într-un P.S. pe pagina sa de facebook Lucian Harşovschi a mai punctat : « PSD-ul a făcut o trecere cam mare de la Cușnir la Valentin Popa și am impresia că primului îi cam fuge pământul de sub picioare ».