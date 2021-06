Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a supărat pe „Doreii” care au trasat o trecere de pietoni care se oprește într-un zid, în apropierea sensului giratoriu de lângă teatrul municipal. „Când se lucrează noaptea, <Doreii> își fac de cap”, a scris Lucian Harșovschi pe contul său de Facebook. El a amintit că municipalitatea a modernizat, anul trecut, zona pietonală din jurul Casei Cărții, iar prin modificările făcute, trecerea de pietoni trebuia mutată, având în vedere că pe noua configurație a pietonalului aceasta s-ar fi oprit într-un zid. „Lucrările s-au terminat în iarnă, iar condițiile meteo nu au mai permis să fie aplicat un nou marcaj rutier. Întâmplător sau nu, “Doreii” care lucrează la marcaje rutiere au marcat trecerea de pietoni pe configurația veche, oprindu-se în zid.

Un lucru este cert, NU accept astfel de “neatenții”, iar cei care au făcut această lucrare în bătaie de joc sau nu au gândit puțin vor suporta consecințele. Pe lângă faptul că lucrările nu vor fi decontate, vor fi nevoiți să le refacă așa cum trebuie și sunt sigur că pe viitor vor fi mult mai atenți, în cazul în care vor mai lucra cu Primăria Suceava!

De asemenea, cei din cadrul primăriei responsabili de aceste lucrări vor da notă explicativă pentru cele întâmplate.

Sunt multe de făcut în acest oraș și cred că cei care au lucrări cu primăria trebuie să fie responsabilizați și sancționați când nu își fac treaba cum trebuie!”, a transmis Harșovschi. El a spus că această trecere de pietoni trebuia marcată conform STAS, astfel încât să evite noul zid construit.