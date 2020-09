Prefectura Suceava a transmis că din cele 114 unități administrativ teritoriale din județ, 38 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 22 au câte un caz în evoluție, 35 au sub cinci cazuri în evoluție, 8 au sub zece cazuri în evoluție iar 11 au peste zece cazuri în evoluție.

În cursul zilei de astăzi, în județ sunt 438 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție. Potrivit Prefecturii, la nivelul județului Suceava, incidenta cumulata a cazurilor de infectare este de 0,58 la mia de locuitori.

La această dată, în județul Suceava, din cele 114 de unități administrativ teritoriale, 97 sunt încadrate in scenariul verde, având o incidenta de infectare de sub 1 la mia de locuitori si 17 localități sunt încadrate in scenariul galben, având o incidenta a cazurilor de infectare de peste 1 la mia de locuitori.

Vă prezentăm harta cu numărul cazurilor de Covid din fiecare localitate a județului: