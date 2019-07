Este binecunoscut faptul ca cu cat inaintam in varsta cu atat functiile organismului incep sa nu mai functioneze corespunzator. Printre aceste functii cea mai importanta este cea a creierului. Nutritionistii subliniaza faptul ca strategia cea mai importanta pentru a-l metine cat mai mult timp sanatos este aceea de a urma un model alimentar sanatos care include o multime de fructe, legume si cereale integrale. Totodata este bine sa incerci sa obtii proteine ​​din surse precum plantele si peste si alegi grasimi sanatoase, cum ar fi ulei de masline, mai degraba decat grasimi saturate. In acelasi timp si folosirea de uleiuri esentiale pure este utila contra oboselii si pentru alte probleme de sanatate.

Acestea fiind spuse, cei de la Harvard Health Publishing spune faptul ca anumite alimente din aceasta schema generala sunt deosebit de bogate in componente sanatoase precum acizii grasi omega-3, vitaminele B si antioxidantii, care sunt cunoscuti pentru a sustine sanatatea creierului. Includerea in mod regulat a multor dintre aceste alimente intr-o dieta sanatoasa poate imbunatati sanatatea creierului, ceea ce ar putea duce la o mai buna functionare mentala. Cercetarile arata ca cele mai bune alimente pentru creier sunt aceleasi care protejeaza inima si vasele de sange.

Legume cu frunze verzi

Legume precum salata verde, spanacul sau broccoli sunt bogate in nutrienti sanatosi cum ar fi vitamina K, luteina, acid folic si beta-caroten. Cercetarile sugereaza ca aceste alimente pe baza de plante pot incetini declinul cognitiv.

Pestii grasi

Pestii grasi sunt surse abundente de acizi grasi omega-3, grasimi nesaturate sanatoase care au fost legate de scaderea nivelului de beta-amiloid din sange – proteina care formeaza aglomerari daunatoare in creierul persoanelor care sufera de boala Alzheimer. Indicat ar fi sa incerci sa mananci peste cel putin de doua ori pe saptamana, dar alegei soiuri cu un continut scazut de mercur, cum ar fi somonul, codul sau tonul din conserve.

Daca nu iti place atat de mult sa consumi peste, poti sa apelezi la medicul tau pentru a lua un supliment de omega-3 sau alege surse terestre de omega-3, cum ar fi semintele de in, avocado si nuci.

Fructe de padure

Flavonoidele, pigmentii naturali ai plantelor care dau fructe de padure culorile lor stralucitoare, contribuie, de asemenea, la imbunatatirea memoriei asa cum arata diferite cercetari. Intr-un studiu publicat in Annals of Neurology din 2012, cercetatorii de la Brigham si de la Harvard au descoperit ca femeile care au consumat doua sau mai multe portii de capsuni si afine in fiecare saptamana au avut intarzieri in declinul memoriei cu pana la doi ani si jumatate.

Ceai si cafea

Cofeina dintr-o cana de cafea sau de ceai bauta de dimineata ar putea oferi mai mult decat o crestere a concentratiei pe termen scurt. Intr-un studiu publicat in 2014 în The Journal of Nutrition, participantii care au avut un consum mai mare de cofeina au obtinut rezultate mai bune la testele functiei mentale. Cafeina ar putea ajuta, de asemenea, la solidificarea amintirilor, potrivit altor cercetari.

Nuci

Nucile sunt surse excelente de proteine ​​si grasimi sanatoase, iar un singur tip de nuci ar putea imbunatati memoria. Un studiu din 2015 al UCLA a legat consumul de nuci mai mare la scoruri imbunatatite ale testelor cognitive. Nucile sunt bogate intr-un tip de acid gras omega-3 numit acid alfa-linolenic (ALA), care ajuta la scaderea tensiunii arteriale si protejeaza arterele. Asta e bine atat pentru inima cat si pentru creier.