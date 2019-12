HBO tocmai a anuntat ca va lansa un nou serviciu de streaming. HBO Max vine pe piata in anul 2020 si se va lupta cu Netflix, Hulu, Amazon Prime si rivale mai noi precum Disney +. Un lucru este insa clar, HBO Max este un serviciu de streaming cu caracteristici originale si cele mai bune din portofoliul WarnerMedia.

„WarnerMedia are trei avantaje referitoare la acest nou serviciu de streaming„, a spus actrita din filmul Pitch Perfect – Anna Kendrick, care va juca intr-un serial de pe HBO Max numit Love Life. „Unul, au o istorie incredibila si mostenire a povestirii. Doi, sunt foarte concentrati pe viitor si incearca sa fie cei mai buni. Si trei, ii lasa pe oameni ca mine sa se incurce episod dupa episod pana cand gasesc dragostea. Nu as putea fi mai incantata sa fac parte din aceasta familie.”

Totodata si autorul Game of Thrones, George R. R. Martin sustine si si el acest serviciu. „Colaborarea cu HBO din ultimul deceniu a fost un vis devenit realitate si acum se imbarca intr-un nou proiect. Ei lanseaza o noua platforma de streaming captivanta, care va purta toata marea programare HBO din intreaga lume. Spectacole vechi clasice si spectacole noi palpitante, inclusiv (sper) o revenire la lumea din Westeros.”

Inca nu exista un pret stabilit pentru HBO Max – desi in prezent serviciul HBO Go actual costa 14,99 USD pe luna. Stim in schimb faptul ca HBO promite „10.000 de ore de continut premium”.

Cum se compara HBO cu costurile Disney + si Apple TV +?

Desi Disney + este destul de popular, cheltuielile Disney pentru serviciul sau de streaming referitor la viitor sunt mai mici decat costurile HBO Max, Disney „proiectand un buget de continut original pentru 2020 cu un miliard de dolari.” Acest lucru pare inexact avand in vedere bugetele atat de mari pentru cele mai mari spectacole ale sale precum serialul The Mandalorian care presupune sa coste 15 milioane de dolari pe episod, in timp ce The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision si Hawkeye ar putea rula pana la 25 de milioane de dolari pe episod.

Apple TV + s-a lansat pe 1 noiembrie 2019 iar Disney + se lanseaza pe 12 noiembrie 2019.

Totusi, cand va aparea HBO Max?

HBO Max se va lansa in mai 2020. WarnerMedia nu a anuntat inca o data exacta de lansare, dar cu siguranta serviciul urmeaza sa debuteze in mai si va costa 14,99 USD pe luna. Asta inseamna ca un abonament HBO Max va costa destul de mult pe luna decat concurentii Disney + (6,99 USD), Apple TV + (4,99 USD) si Netflix (12,99 USD).

Clientii companiei de comunicatii din America AT&T cu abonamente la HBO nu vor trebui sa plateasca in plus. AT&T ofera HBO Max fara o taxa suplimentara celor aproximativ 10 milioane de abonati HBO aflati deja pe platformele sale de distributie. Intre timp, utilizatorii HBO Now care se aboneaza direct la HBO prin HBONow.com vor avea acces si la acest serviciu. WarnerMedia se afla in discutii cu distribuitori de producere de playere digitale precum Roku pentru a se asigura ca clientii serviciilor terte vor primi si HBO Max.

Intr-o prezentare pentru investitori din 29 octombrie 2019, presedintele WarnerMedia Entertainment, Robert Greenblatt, a declarat ca HBO Max nu se concentreaza pe un numar mare de utilizatori, ci pe utilizatori care sa foloseasca frecvent HBO Max. Acest lucru ar putea insemna o lista mai mica de filme si utilizatori decat pe Netflix, care este concurenta. sa spunem. „De fapt credem ca propunerea de valoare se imbunatateste atunci cand restrangem optiunile, eliminand o mare parte din filmele de umplutura pe care nimeni nu le urmareste”, a spus Greenblatt.