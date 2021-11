Fotomodelul german în vârstă de 48 de ani a șocat întreaga planetă cu deghizările ei spectaculoase de mai bine de un deceniu. Ea nu a stat pe gânduri și a petrecut în camera de machiaj până la 10 ore pentru a fi sigură în seara petrecerii de Halloween va șoca audiența, notează click.ro.

Heidi Klum este Regina sărbătorii de Halloween. În 2021, fotomodelul german în vârstă de 48 de ani a realizat un videoclip pe care l-a transmis sub formă de episoade pe pagina ei de Instagram. Transformările spectaculoase au obligat-o să stea nemișcată în timpul machiajului pe o durat de peste 10 ore. Însă a meritat pentru că milioane de fani din întreaga lume au apreciat efortul. Și asta pentru că Heidi s-a autodepășit în fiecare an de Halloween. În acest an s-a depășit pe sine realizând în ultima săptămână din octombrie un veritabil serial de filme horror pe pagina ei de Instagram. Ea a explicat că Halloween e sărbătoarea preferată a copiilor ei și de aceea face eforturi să se transforme, potrivit sursei citate.

