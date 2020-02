Marile vedete internationale le-au oferit fanilor sai o privire mai de aproape asupra vietii lor particulare: au facut un tur al casei lor pe Instagram. Astfel foarte multe persoane au putut sa vada exact cum arata casele lor, ce decoratiuni si ce mobila au, dar si usile masive din lemn stratificat.

De la bucatarii imense pana la livinguri impunatoare, celebritatile au case impresionante pe care oricine le-ar aprecia si ar dori sa si le aiba. Mai jos poti vedea ce vedete au avut curajul sa isi arate locuintele fabuloase pe internet si cum anume arata acestea.

Rachel Zoe

Actrita s-a pozat in camera alaturi de sotul ei intr-o dimineata. Poza a devenit imediat virala, mai ales ca fanii au fost incantati sa ii vada locuinta. Mare si alba, cu accente din fier forjat, casa pare sa aiba o multime de ferestre mari si un gazon luxuriant pe proprietate.

Intr-un interviu pentru o revina in urma cu cativa ani, actrita a declarat ca se considera o persoana care prefera un stil minimalist, doar sa aiba cateva accesorii luminoase. Casa ei trebuie sa se fie aerisita si luminata cu lumina naturala.

Natalie Portman

Nu este prima data cand vedeta a postat o fotografie in fata ferestrelor sale enorme ale locuintei, cu geamuri in forma de diamant. In alte postari aceasta arata ca ferestrele sunt flancate de lemn intunecat si la exterior sunt ingradite cu caramida.

Jessica Simpson

De Ziua Recunostintei cantareata a realizat o fotografie de familie in foisorul de pe proprietatea ei. Jessica Simpson si sotul ei, Eric Johnson alaturi de copiii lor s-au pozat cu totii in fata scarii foisorului. In spatele lor, peretii sunt decorati cu imprimeuri stralucitoare care contrasteaza cu schema de culori alb-negru a podelei si a balastului.

Emily Ratajkowski

Canapea verde de jad a modelului, covoare colorate, masa de cafea din marmura si lampa de au, au fost foarte apreciate de catre fani, dar si de catre celelalte celebritati. Rita Ora, de exemplu, a numit decorul lui Ratajkowski „atat de calm”. O a doua poza din postare arata o viziune mai larga a sufrageriei sale colorate si o eticheteaza pe Grant Levy-Lucero, artista care a creat o decoratiune din ceramica.

Hilary Duff

Inainte de a iesi intr-o noapte cu logodnicul ei, Matthew Koma, Hilary Duff s-a oprit in dreptul oglinzii pentru a se fotografia. Oglinda este una imensa si seamana chiar cu o antichitate. O planta si doua corpuri de lumina rotunde interesante sunt vizibile in reflectia din spatele cuplului.

Sam Smith

Cantaretul celebru s-a pozat pe terasa casei lui, in spate lui oferind si o priveliste din sufragerie. In interior se afla o canapea si fotolii cu aspect confortabil, cu o multime de perne. Nu este deloc clar daca aceasta este casa despre care a vorbit castigatorul Grammy in timpul unei aparitii in emisiunea „Ellen DeGeneres Show” din 2017, dar Smith a declarat la acea vreme ca el credea ca aceasta casa este bantuita, avand o vechime de peste 300 de ani.

Reese Witherspoon

Aparent fara sens, vedeta le-a aratat fanilor o priveliste din casa ei atunci cand a impartasit o imagine cu ea ajutandu-l pe fiul ei sa invete pentru scoala. Cei doi stau pe o canapea alba supradimensionata, cu modele in nuanta albastru si gri deschis.

Lady Gaga

Actrita Lady Gaga a pozat in fata unui spatiu din bucatarie destul de aerisit, luminat de soare si in spatele unui set rustic de dulapuri frantuzesti, cu dulapuri din sticla umplute cu obiecte decorative.

Oprah Winfrey

Oprah posteaza adesea recoltele din gradina ei si ceea ce gateste in bucataria ei spatioasa. De curand a aratat mai mult din interiorul casei sale exclusiviste intr-un videoclip postat inainte de Globurile de Aur de anul trecut. Vedeta are o casa imensa cu draperii de tafta in dungi, mobilier antic si un foaier luminos.

Ariana Grande

In decembrie anul trecut, cantareata Ariana Grande a postat o fotografie a casei sale langa un brad de Craciun fixat pe tavan, cu varful in jos. Intrebata de fani despre aceasta poza, Ariana Grande le-a spus raspuns : „Uneori, viata este cu susul in jos”.

Selena Gomez

Cu ocazia aniversarii a 25 de ani, cantareata s-a fotografiat in bucataria ei aerisita, completata de o insula din piatra, tavane boltite si un set de vase de cupru stralucitoare.