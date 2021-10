A făcut furori pe covorul roşu! Helen Mirren a purtat un costum de damă mulat pe corp şi a avut un machiaj care i-a pus în evidenţă ochii şi a întinerit-o cu cel puţin 30 de ani, notează click.ro.

Actriţa Helen Mirren, în vârstă de 76 de ani, a strălucit recent la gala L’Oréal din capitala franceză, Paris. Vedeta, care are o avere de 100 de milioane de dolari, se păstrează foarte bine, deşi mai are numai patru ani până să devină octogenară. Ea a dezvăluit ce face pentru ca să ţină la distanţă bătrâneţea. În primul rând are grijă la machiaj, ”Trebuie mult ruj. Asta face să-ţi strălucească faţa”, a povestit celebra actriţă, potrivit sursei citate,

