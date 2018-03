În noaptea de patru spre cinci martie a avut loc cel mai important eveniment din industria cinematografiei, decernarea Premiilor Oscar. Starurile au făcut paradă de culoare pe covorul roşu din Los Angeles. Dacă la Globurile de Aur şi la Bafta, vedetele au purtat negru pentru a promova mişcările Me Too şi Time’s Up, la Oscaruri, actriţele şi actorii invitaţi au optat pentru culori vii. Nu au lipist momentele comice, protagonistele unora dintre ele fiind Jennifer Lawrence şi Helen Mirren, notează click.ro.

Helen Mirren s-a aflat în centrul atenţiei pe covorul roşu, dar nu datorită rochiei sale, de o eleganţă aparte, ci al unui gest care i-a surprins pe fotografii care nu au ratat ocazia de a imortaliza momentul. Helen a demonstrat că ştie să facă faţă oricărei situaţii, aşa că atunci când i-a fost înmânat un shot de tequila la sosirea acesteia la amrele eveniment, nu a stat prea mult pe gânduri şi l-a dat peste cap, în văzul tuturor, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/helen-mirren-si-facut-curaj-cu-un-shot-de-tequila-pe-covorul-rosu-ce-alte-vedete