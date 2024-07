Din punct de vedere tehnic, Henric de Navara era rege al Franței din 1589, de la moartea lui Henric al III-lea, în urma rănilor provocate de un călugăr fanatic, care l-a înjunghiat. Însă Henric era protestant, într-o țară populată preponderent de catolici și, prin urmare, și-a petrecut primii patru ani de domnie încercând fără succes să își cucerească propria țară.

Reunite împotriva lui erau forțele Ligii Catolice, sprijinită din plin de acel catolic fanatic care a fost Filip al II-lea al Spaniei și de mare parte din populația Franței, în special din Paris, pe care Henric nu a putut nici să o cucerească și nici să o țină sub control.

Însă Henric al IV-lea era un om înțelept și tolerant, care și-a pus țara și poporul mai presus de confesiunea din care făcea parte și, în cele din urmă, a decis să treacă la catolicism pentru a-și recâștiga regatul.

În dimineața acestei zile, Henric i-a făcut următoarea mărturisire frumoasei sale metrese, Gabrielle d’Estrées: „Astăzi este ziua în care voi face un salt periculos, draga mea”. Pe urmă a pornit călare către catedrala gotică St. Denis, situată chiar la nord de Paris, unde erau înmormântați regii Franței și unde s-a dezis de calvinism pentru a se alătura Bisericii de la Roma.

Obiectivul său, însă, a fost mai curând politic decât religios, fapt dovedit de celebrul comentariu la intrarea în catedrală: „Paris vaut bien une messe” („Parisul merită cu prisosință o mesă”).

Convertit la catolicism, Henric al IV-lea a devenit cu adevărat regele Franței, atât cu numele, cât și de facto, iar prin acest act a pus capăt unei perioade mai lungi de 30 de ani de războaie religioase, care aduseseră Franța foarte aproape de distrugere.

Tot la 25 iulie:

1394: Carol al VI-lea al Franței îi expulzează pe toți evreii din țară.

1554: Maria I a Angliei (Bloody Mary – Maria cea Sângeroasă) se căsătorește cu Filip al II-lea de Spania.

1587: Cancelarul imperial Hideyoshi interzice creștinismul și le ordonă tuturor creștinilor să părăsească Japonia.

1603: Este încoronat la Westminster Iacob I, reunind coroanele Angliei și Scoției.

1848: Se naște prim-ministrul britanic Arthur James Balfour.

1934: Naziștii îl ucid cu focuri de armă pe cancelarul austriac Engelbert Dollfuss.

Geo Alupoae, critic de teatru.