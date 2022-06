Henric al VII-lea a fost unic printre regi, prin faptul că avea atât umor, cât și milă.

Un exemplu este povestea lui Lambert Simnel. Simnel era fiul în vârstă de 11 ani al unui constructor de orgi din Oxford. Fusese ales de către preotul local să se dea drept ducele Warwick (care, de fapt, era închis în Turnul Londrei) și să revendice tronul în calitate de moștenitor de drept.

Warwick era fiul răposatului duce de Clarence, fratele lui Richard al-III-lea, detronat de Henric. Bine îndrumat și îmbrăcat în haine frumoase, lui Simnel și mentorului său le-a reușit înșelătoria, o armată de disidenți și de oportuniști adunându-se în jurul lor.

În cele din urmă, regele Henric a pornit la luptă împotriva lui Simnel și, în data de 16 iunie 1487, i-a zdrobit pe insurgenți la Stoke.

Tânărul Simnel a fost capturat și mai mult ca sigur se aștepta să fie spânzurat.

Însă aici s-au făcut simțite umorul și compasiunea regelui, Henric punându-l să muncească în bucătăriile regale în cea mai josnică slujbă, răsucitul frigărilor.

Simnel a obținut, până la urmă, slujba de șoimar și a murit liniștit, în patul lui, mulți ani mai târziu.

Tot la 16 iunie:

1846: Pius al IX-lea este ales papă, funcție pe care a deținut-o 32 de ani, cel mai îndelungat pontificat din istorie.

1866: Bismarck lansează un atac prusac împotriva Austriei, un prim pas spre reunificarea Germaniei.

Geo Alupoae, critic de teatru.