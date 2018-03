Aplicația HERMES Retail Execution dezvoltată de Transart utilizează expertiza adunată în ultimii 20 de ani și cele mai bune practici de business în vânzări, distribuție și merchandising, toate acestea fiind integrate într-o aplicație completă, pe care o punem la dispoziția mediului de afaceri din România și nu numai.

HERMES a fost creat pentru a satisface cele mai ridicate standarde de promovare pe care le au producătorii, importatorii și distribuitorii pentru produsele din propriul portofoliu.

Retail execution se referă, în esență, la a aduce produsele potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit și la realizarea și monitorizarea corectă a tuturor acțiunile de promovare in-store necesare pentru maximizarea vânzărilor la raft prin îndeplinirea unor obiective cantitative și calitative cu impact crescut asupra veniturilor.

Pentru materializarea conceptului de „Perfect store” companiile monitorizează și colectează constant prin intermediul soluției HERMES informații din piață despre 50 de indicatori de performanță (KPI) care se referă la prezență, poziționare, promoții, competiție, planograme și preț. Componenta de Retail Execution le oferă acestora capacitatea de colecta informații din piață, de a deveni proactive, de a genera rapid cele mai bune decizii și strategii de vânzări, marketing și business și de a se adapta cu ușurință la condițiile din piață.

În prezent, HERMES, liderul pieței de Retail Execution din România, este folosit cu succes în cadrul a peste 15 multinaționale sau companii românești care fac parte din companii multinaționale precum: Molson Coors (Bergenbier), Unilever, Mondelez International, Heineken, Johnson & Johnson, A&D Pharma, Walmark, Danone, JDE, Grupul Farmexpert DCI, Delta Medical, Kandia Dulce, Univer, ZAREA, Reckitt Benckiser, Soudal, Novaservis FERRO Group, Unibra/ Skol Africa, Strauss (Doncafé).

Soluția HERMES Retail Execution este prezentă în 20 de țări și este utilizată în fiecare zi de peste 8.000 de agenți din întreaga lume.

HERMES se integrează nativ cu suita ERP dezvoltată de Transart, dar și cu soluții folosite de companiile multinaționale precum SAP, Axapta, Navision, MFG.Pro, SunSystems, CSB-System, Scala și altele.

“HERMES este un sistem care livrează rezultate imediat după implementare și un instrument indispensabil pentru companiile care au agenți de vânzări și de retail execution & merchandising pentru simplul motiv că îi ajută pe aceștia să realizeze mult mai multe activități, într-un timp mai scurt.” – Andrei Moroianu, Head of Operations la Cafea Fortuna.

Reprezentanții de vânzări, care primesc din ce în ce mai multe sarcini din zona de Retail execution, au la dispoziție o aplicație care le asigură o mobilitate sporită, fiindcă funcționează și în mod offline, dar și o productivitate mai mare datorită automatizării multora dintre activitățile lor standard cum ar fi preluarea rapidă a comenzilor, colectarea banilor din piață, emiterea facturilor pe loc, realizarea fotografiilor la raft, monitorizare KPI și multe altele.

Expansiunea continuă a aplicației HERMES pe piața locală și internațională ne-a încurajat să trecem la un nou nivel în ceea ce privește design-ul și funcționalitățile produsului.

”Anul 2018 vine cu o multitudine de schimbări pentru HERMES fiindcă ne pregătim să devenim din ce în ce mai prezenți pe piața externă. Deja am făcut pași în această direcție fiindcă împreună cu partenerii noștri am început primele acțiuni pe piețele din Italia și Serbia. Totodată am realizat un face-lift al logo-ului, un site nou pentru produs, iar din punct de vedere funcțional am rescris și optimizat aplicația pentru a oferi o experiență de utilizare cât mai bună, dar și acces la funcționalități noi și utile pentru business-urile partenerilor noștri.” – a declarat Marius Iurian, Managing Partner Transart.

HERMES a fost prima aplicație de automatizare a activităților agenților de vânzări din teren și a echipelor de merchandising, dezvoltată de o companie românească. În timp, soluția creată de Transart a devenit liderul pieței din România și una dintre cele mai importante soluții de acest tip din Europa Centrală și de Sud-Est.

În România, cei peste 200 de clienți care folosesc HERMES provin din industrii precum FMCG, carne, lactate, panificație, vinificație, distribuție, materiale de construcții, instalații, dar și din zona medicală acolo unde avem clienți din industria farmaceutică sau veterinară. Aplicația dezvoltată de Transart este utilizată atât pentru a implementa și monitoriza standardele de mercantizare, cât și pentru a automatiza activitatea forței de vânzări prin intermediul HERMES SFA.

Printre realizările notabile ale anului 2017 amintim extinderea utilizării HERMES la Unilever Serbia și Bulgaria, adoptarea aplicației de către noi divizii ale Grupului Farmexpert DCI, dar și faptul că între clienții noi ai Transart pentru HERMES se numără firme de top în domeniilor lor de activitate precum Melinda Instal, Novaservis FERRO Group, Punctual Comimpex, Farel sau M.Tabac.

Despre Transart

Transart este unul dintre principalii furnizori de software pentru afaceri, fiind #1 în România pe SFA & Retail Execution – aplicații mobile pentru forța de vânzări și merchandising. Dispunând de o gamă completă de aplicații profesionale proprii (ERP, SFA, BI, WMS), Transart propune, pe lângă un set de sisteme stabile și adaptate la specificul pieței, și know-how-ul necesar valorificării acestora în companie (circuite informaționale, fluxuri de lucru și proceduri specifice).