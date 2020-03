Într-o intervenţie telefonică la Radio Top, preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin Hîncu, a declarat că transformarea Spitalului Judeţean Suceava într-un spital dedicat numai bolnavilor de COVID ar fi un dezastru. Întrebat ce ar însemna transformarea spitalului, domnul Hîncu a spus: „Păi, după mine ar fi un mare dezastru. Am explicat și vă explic și dumneavoastră: Spitalul Județean suceava, un spital de top atunci, zic atunci pentru că acum sîntem în topul negativ, este un spital care asigură asistență la 750.000 de locuitori. În timp s-au făcut foarte multe investiții, și la Spitalul Județean suceava se tratau și sper să se mai trateze afecțiuni urgente importante. Infarctul miocardic, atacul cerebral, traumatologie, intervenție chirurgicală și multe multe altele. Or a șterge această activitate numai pentru a pune Spitalul Județean la dispoziția tratării de Covid 19 ca și spital regional, după mine este o mare greșeală, pentru că toți acești pacienți care vor fi în continuare vor trebui să fie dirijați spre alte unități medicale, care nu sînt nici pe departe pregătite și au început deja aceste aspecte că « nu primim », « de ce trimiteți la noi » și așa mai departe. Deci, întreaga populație a județului are de suferit. Noi ne-am exprimat această opinie și am zis că fiecare județ trebuie să își gestioneze pacienții lui. Dacă se crează și ministerul dorește să facă unități regionale, atunci trebuie altfel gîndit, pentru a nu strica ceea ce avem bun”. Întrebat dacă celelalte spitale din judeţ şi, eventual, spitalul de la Botoşani nu ar putea să se descurce în lipsa Spitalului Judeţean, Sorin Hîncu a declarat că „nici pe departe. Toate aceste spitale trimiteau în fiecare zi zeci și zeci de pacienți la Suceava. Nu au nici dotarea necesară și nici personal”. În perioada 1996 – 2005, domnul Hîncu a fost directorul Spitalului Judeţean Suceava, acesta spunînd că atunci a fost perioada cea mai grea, pentru că „spitalul a participat la efortul național de reformă din sănătate”.

