Istoria hipnozei este la fel de veche precum cea a medicinei. Potrivit Enciclopediei Britanice*, istoria sa științifică a început în ultima parte a secolului al XVIII-lea, iar la jumătatea secolului al XIX-lea, medicul englez James Braid a studiat fenomenul și a inventat termenii de hipnotism și hipnoză, după zeul grec al somnului, Hypnos. Mulți cercetători au prezentat teorii diferite despre ce este hipnoza și cum ar putea fi înțeleasă, dar încă nu există o teorie general acceptată pentru acest fenomen. Hipnoza a fost aprobată oficial ca metodă terapeutică de către asociațiile medicale, psihiatrice, stomatologice și psihologice din întreaga lume.

“Hipnoza s-a practicat de mii de ani și pare să fi existat dintotdeauna. Are o istorie multimilenară, există dovezi în India, în câteva din scrierile sanscrite despre utilizarea transei și în templele de vindecare. Hipnoza este cel mai vechi și natural mod de vindecare cunoscut de om, este o artă care a devenit indispensabilă în medicină, psihoterapie și dezvoltare personală. De exemplu Dr. Masud Ansari spune despre hiponza că este o stare de hipersugestibilitate selectivă modificată, indusă prin folosirea unei combinații, care include relaxare, fixarea atenției și sugestie.”, explică Gina Veverița, Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Despre cum funcționează hipnoza, în ce constă stilul de hipoză aplicat, ce beneficii are asupra organismului, ne explică Gina Veverița, Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Hipnoza este folosită pentru a descrie transa că fiind o stare, cu toate acestea, în realitate, noi zilnic întrăm în “transe” ușoare în fiecare zi. Acestea sunt exact acele momente în care mintea noastră “zboară în altă parte și visăm cu ochii deschiși”, când ne concentrăm intens pe ceva și blocăm orice altceva din afară sau atunci când rămânem cu privirea în gol, fie în fața televizorului, sau a unei cărți. “Toate tehnicile de hipnoză te pun în mod intenționat în una dintre aceste stări ușoare de “transă” – cu scopul de a trimite sugestii hipnotice benefice direct în subconștientul tău. Departe de a te simți somnolent sau ignorant, hipnoza este o stare de veghe în care te simți profund relaxat, cu un nivel sporit de sugestibilitate, precum și o conștientizare concentrată. În această stare de spirit, sugestiile hipnotice se pot utiliza pentru a face modificări ale convingerilor proprii și ale modului de gândire, în condiții de siguranță și în mod natural.” – Gina Veverița – Trainer Hipnoterapie.

Cum funcționează hipnoza?

Hipnoza este o stare naturală de relaxare ce te transpune într-o stare, în care creierul tău își schimbă activitatea. Hipnotizatorul prin utilizarea comenzilor hipnotice subtile, te pune într-o stare ușoară de transă, stare în care mintea ta conștientă este în mare măsură inactivă, astfel poți avea acces direct la subconștientul tău, și vor putea fi inserate sugestii pozitive.

“Când nu mai există nici o rezistență conștientă, se pot face schimbări la sistemele de credință vechi care de multe ori nu au fost benefice, însă pot să fi fost atât de familiare pentru noi că ne-am agățat de ele până au devenit “logice” și defensive. De exemplu, la o persoană cu o stimă de sine scăzută, teama de necunoscut, și menținerea gândirii într-o zonă de “confort”, sunt cele care au făcut-o să se împotrivească schimbărilor. Cu toate acestea, prin puterea hipnozei, această gândire logică, conștientă, este ocolită, modificările sunt făcute prin sugestii pozitive care transformă credințele tale vechi, modul cum simți despre ține, și în cele din urmă gradul de stimă de sine se îmbunătățește.”, explică trainerul.

Ce presupune stilul de hipnoză folosit?

Cele mai multe persoane care apelează la hipnoză, se gândesc că transa este o stare alterată, complet diferită de cea naturală de conștientă. În hipnoză vorbim însă de o transa ușoară cu nimic diferită față de o stare de relaxare. “Noi folosim un amestec de hipnoză ericksoniană, sugestia tradițională, vizualizarea, și tehnici de programare neuro-lingvistică (NLP). În cea mai mare parte aceasta este o formă indirectă de hipnoză. În conversație există încorporate comenzi hipnotice subtile și aceste comenzi te conduc treptat într-o stare de transă. Și poate vei fi sau nu vei fi conștient de modul în care vei întră adânc, tot mai adânc în transă, pentru că totul este atât de natural. Această abordare indirectă, modernă a hipnozei este sigură, eficientă, și cel mai important lucru este că ne dovedește că oricine poate fi hipnotizat.” – Gina Veverița.

Orice persoană poate fi hipnotizată?

Fenomenul central al hipnozei este sugestibilitatea, o stare de receptivitate și reacție mult sporită la sugestiile și stimulii prezentați de hipnotizator. Sugestiile acestuia pot induce o gamă largă de răspunsuri psihologice, senzoriale și motorii din partea persoanelor hipnotizate.

“Orice persoană poate fi hipnotizată, dar există 2 aspecte importante pentru a înțelege acest lucru. Multe mituri spun despre unii oameni că sunt foarte ușor hipnotizabili iar alte persoane deloc. Aceste mituri s-au păstrat de pe vremea când hipnotizatorii au încercat să facă hipnoză de fiecare dată în același mod pentru fiecare persoană, indiferent de tipul lor de personalitate și preferințele de învățare. La mijlocul anilor 1900 cercetările ne-au arătat multe lucruri despre cum să se adapteze abordarea hipnozei pentru a se potrivi pe tiparul mental al ascultătorului, astfel încât toată lumea poate fi hipnotizată. Un alt mit care spunea că unii oameni nu au putut fi hipnotizați se datorează hipnozei de scenă / hipnotizatorilor TV/ hipnotizatorii din filme. Această formă de hipnoză necesită o transă foarte adâncă, și doar aproximativ 7% din populație are stilul de procesare direct (aici vorbim despre metaprograme, alte filtre subconștiente) pentru a experimenta acest tip de hipnoză. Ca urmare părea că 93% din oamenii nu erau hipnotizabili. Hipnoza este de fapt doar o stare naturală a conștiinței, una din acele forme ușoare de transă în care noi toți întrăm zi de zi – atunci când ne concentrăm sau ne defocalizăm, când citim, învățăm, sau pur și simplu suntem absorbiți de televizor.”, explică Gina Veverița – Trainer Hipnoterapie.

Ce simți în urmă unei ședințe de hipnoză?

Fenomenul de hipnoză poate fi asociat cu starea de meditație, de mindfulness. “Fiecare persoană experimentează hipnoza diferit, unele pot intra într-o transă profundă de cele mai multe ori, unele o fac foarte rar. Însă pe măsură ce vei folosi mai mult hipnoza, te vei obișnui cu ea, și cu cât o vei face mai des cu atât mai rapid vei intra într-o “transă profundă” și mai benefică – în esență, îți antrenezi mintea să fie hipnotizată de fiecare dată, oricând doreșți. În timpul unei ședințe de hipnoză te vei simți profund relaxat și confortabil, iar pe măsura ce sesiunea va continua, s-ar putea să îți amintești sau să nu îți amintești tot ceea ce ți se spune. La sfârșitul sesiunilor, întotdeauna vei reveni la starea de veghe normală, complet treaz, și te vei simți odihnit și energizat. Cei pasionați de hipnoză pot află mai multe din cursurile NLP și de hipnoză!.”, încheie trainerul.

Hipnoza îți permite să comunici cu acea parte a minții, numită Mintea Subconștientă. Relaxează-te și bucură-te de experiența hipnozei și de beneficiile ei puternice. Prin analizarea și schimbarea modului de gândire, Hipnoza alături de NLP, Time Line Therapy® și Coaching sunt mijloace care crează rezultate concrete și demonstrabile în succesul, fericirea și performanța din fiecare zi a vieții.

Cursul NLP, o călătorie revoluționară de 8 zile, în gândirea și rezultatele tale! va avea loc în perioada 02 Iulie – 09 Iulie 2022, este organizat și susținut de către Gina Veverița – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Mai multe detalii despre curs și înscrieri, aici: https://nlpdiscovery.ro/curs-practician/

Despre Gina Veverița – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

A studiat timp de 7 ani la școală Tad James Co, din Las Vegas, SUA și are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel internațional. Este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching și Hipnoză, este life și business coach, a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din diferite culturi, este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții internaționale. A desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară și este antreprenor de succes din 1995.

*Sursă: Encyclopaedia Britannica