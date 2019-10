Din 1 octombrie, HISTORY® transmite, în fiecare marți, de la ora 21:00, în premieră și exclusivitate, documentarul „Biroul Federal de Investigații extraterestre”. Producția dezvăluie activitățile programului secret al Pentagonului de identificare a amenințărilor aerospațiale, cunoscut sub numele de Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), bugetat cu milioane de dolari, prin care se investigau obiectele zburătoare neidentificate. În 2017, Luis Elizondo, fost înalt oficial al Pentagonului, ofițer de informații și cel care a condus programul, a confirmat într-un interviu acordat pentru New York Times, existența acestui program secret, iar subiectul a ajuns pe prima pagină a publicației, cunoscând atenția publicului la nivel mondial.

Luis Elizondo povestește de această dată, pentru HISTORY, în noul documentar „Biroul Federal de Investigații extraterestre” cum a condus programul secret al Pentagonului pentru OZN-uri și scoate la iveală o serie de informații despre prezența OZN-urilor printre noi. Acesta face echipă cu vedeta rock Tom DeLonge, co-fondator și președinte al organizației To The Stars Academy of Arts & Science și Chris Mellon, fost adjunct al secretarului Apărării pentru Informații în Pentagon, și împreună pornesc o serie de investigații fascinante, care îi vor determina pe cei care privesc documentarul să-și pună întrebări și să caute răspunsuri cu privire la prezența extratereștrilor printre noi.

Pe parcursul celor șase episoade, telespectatorii pot urmări, pe lângă declarațiile lui Elizondo, interviuri cu martori oculari și foști miniști, dar și noi dovezi și înregistrări care pun în evidență ceea ce știe guvernul american despre fenomenul OZN-urilor.

Trailer-ul noului serial este disponibil pe canalul de YouTube HISTORY România.