Din 15 mai 2020, ne revedem la Iulius Mall Suceava, cu responsabilitate și grijă față de cei din jur! Dacă vrei să dai refresh garderobei, casei sau doar să te destinzi, trebuie să știi că noi locații se alătură celor deja funcționale.

Sunteți nerăbdători să descoperiți colecțiile brandurilor preferate? H&M, locație cu acces direct din exterior, se redeschide pentru pasionații de fashion. Programul este zilnic, între orele 11.00 – 19.00, pentru ca tu să-ți poți reînnoi garderoba sau să faci terapie prin shopping.

În ultima perioadă, cu toții am realizat cât de important este confortul locuinței noastre. Planul tău pentru redecorarea căminului poate începe la Jysk, care funcționează în intervalul 10.00 – 20.00. Iar dacă proiectele tale sunt și mai ambițioase, Brico Depot te ajută în lucrările de amenajare, fiind deschis de la 8.00 la 21.00, de luni până sâmbătă, iar duminică, de la 9.00 la 18.00. Și dm drogherie markt își reia activitatea, în intervalul 10.00 – 20.00, oferind o gamă variată de articole de necesitate. Pentru cei care vor să savureze o înghețată, Betty Ice, din proximitatea Auchan, este deschisă de la 10.00 la 22.00, iar de preparatele food street Fredy (9.00 – 19.00) te poți bucura în regim to go.

În continuare, ai la dispoziție locațiile cu servicii alimentare, farmaceutice, veterinare și de curățătorie deja funcționale. Hypermarketul Auchan (08.00 – 22.00) îți oferă toate produsele de care ai nevoie, iar bunătăți tradiționale găsești la Produs în Bucovina Killer (8.00 – 20.00). Pentru animalele de companie funcționează ZooCenter (10.00 – 21.00), iar Help Net (de luni până vineri: 10.00 – 18.00, sâmbătă și duminică: 10.00 – 20.00) te ajută să-ți menții sănătatea. Servicii de curățătorie sunt asigurate de Lava&Cuce (de luni până vineri: 16.00 – 21.00). Preparatele preferate Fryday și Manay Chinese Food pot fi comandate prin platformele delivery. Programul locațiilor deschise este disponibil pe www.iuliusmall.com/suceava.