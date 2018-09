Una din ramurile care încă ține vie flacăra sporturturilor de iarnă pe echipe la Suceava este hocheiul. Joc complex care presupune condiție fizică deosebită și îndemânare, hocheiul are o mulțime de adepți în rândurile tinerei generații. Deși clima în zona noastră a devenit tot mai caldă iar patinoarul este neacoperit, totuși echipa Under 18, în acest an, continuă să se zbată pentru a ieși din anonimat.

Primii pași au fost făcuți deja de câțiva sportive care au ajuns în atenția selecționerilor loturilor naționale de juniori ale României. Ilver Petrovici și Teodor Cușnir au fost în pregătiri cu selelcționata Under 16, în timp ce Eric Rizac a fost present la lotul Under 18, la fel ca șI Alexandru Sfetcu care s-a antrenat cu lotul de portari la aceeașI categorie de vârstă.

CSM Suceava va începe Campionatul național de hochei pe gheață masculine pe 5 octombrie, la categoria Under 18 alături de CSȘ Miercurea Ciuc, Dunărea Galați și CSȘ Gheorghieni. Antrenor al formației sucevene este fostul component al echipei Steaua din perioada de glorie, Constantin Curelariu, ajutat de Cătălin Vasiliu.