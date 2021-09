Nebunie totală pe canalele Veneţiei! Gondolierii şi localnicii au avut parte de un weekend neobişnuit cu prilejul spectacolului de modă organizat de Dolce&Gabbana. Megastarurile au inundat oraşul!

Cine poate refuza invitaţia venită din partea designerilor Stefano Gabbana şi Domenico Dolce? Sâmbătă şi duminică, 28 şi 29 august, vedete precum Heidi Klum, 48 de ani, şi soţul ei, Tom Kaulitz, 31 de ani, dar şi Zoe Saldana, 43 de ani, şi cântăreaţa Bebe Rexha, 32 de ani, au putut fi văzute coborând din gondole sau din şalupele-taxi care le plimbau pe canalele veneţiene.

Practic, cele mai mari nume de la Hollywood şi din lumea modei au răspuns prezent invitaţiei din partea companiei D&G, notează click.ro.

Criticul de modă Anna Wintour a petrecut câteva ore la prezentările de modă glumind şi discutând cu legendara actriţă britanică Helen Mirren, de 76 de ani.

