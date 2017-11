Formaţia Holograf va susţine un concert în centrul municipiului Suceava în data de 28 noiembrie când se sărbătoreşte Ziua Bucovinei. Anunţul a fost făcut marţi de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, care a prezentat programul complet al evenimentelor. Ziua va debuta cu depunerea de jerbe de flori la Monumentul Eroilor din municipiul Suceava acţiune programată la ora 9.30 urmată la ora 11 de sfinţirea şi inaugurarea „sălii Bucovina” din Consiliul Judeţean, sală care găzduieşte şedinţele deliberativului. La ora 11.30 va avea loc ceremonia de înmânare a unei distincţii prezidenţiale stavroforei Irina Pântescu, stareţa Mănăstirii Voroneţ. Va fi prezent din partea Preşedinţiei României un consilier prezidenţial. Acest moment va fi urmat de şedinţa solemnă a Consiliului Judeţean programat pentru ora 12. „La ora 12 deja dacă socotim şi dăm timpul cu 99 de ani în urmă la Cernăuţi atunci ora Bucovinei era cu ora Vienei. Deci practic noi suntem intraţi în Centenar. De aceea vrem să marcăm Centenarul la ora 12 la Palatul Administrativ de la Suceava într-un mod aparte. Am invitat Preşedinţia României, Guvernul prin Ministerul Culturii, reprezentanţi de la Chişinău, de la Alba Iulia, consilierii judeţeni, consilierii municipali, parlamentarii de Suceava, primarii şi instituţiile deconcentrate la şedinţă solemnă şedinţă în care voi avea onoarea să prezint această evocare a momentului 28 noiembrie 1918- 2018 cu semnificaţiile lui. Vom acorda titlul de cetăţean de onoare domnului Mihai Ceauşu aprobat în ultima şedinţă a CJ. Vom avea un cocktail pe holul Palatului Administrativ”, a spus Flutur.

Pe 28 noiembrie va fi dat startul sărbătoririi Centenarului

Programul dedicat Zilei Bucovinei mai cuprinde o întâlnire cu Diaspora pentru prezentarea programului „Diaspora Start-up” întâlnire care va avea loc de la ora 14.30 în sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, o sesiune ştiinţifică la Biblioteca „I.G.Sbiera” şi lansarea cărţii „Iancu Flondor- Bucovina şi România Mare” la Teatrul Municipal „Matei Vişniec” începând cu ora 16.30, lansare urmată de un concert extraordinar Grigore Leşe. Un moment aparte de Ziua Bucovinei se va consuma la ora 18 când preşedintele Gheorghe Flutur şi primarul Ion Lungu vor aprinde luminile în bradul de Crăciun. Concertul Holograf va începe la ora 18.30 şi va încheia ziua dedicată Bucovinei. Gheorghe Flutur a ţinut să precizeze că pe 28 noiembrie va fi dat startul sărbătoririi Centenarului urmând ca până în 28 noiembrie 2018 să se desfăşoare activităţi dedicate Unirii Bucovinei cu Ţara. „Dorim să dăm startul sărbătoririi centenarului dacă aşa ne-au prins vremurile să fim noi cei care putem să facem acest lucru. Poate ar fi făcut-o basarabenii mai bine dar istoria a fost nedreaptă aşa cum a fost. Oricum sunt alături de noi şi noi o să fim alături de ei”, a conchis Flutur.