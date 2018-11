Grupul Schweighofer, unul dintre cei mai importanți procesatori de lemn din Europa, prezintă primul raport de sustenabilitate din istoria companiei.

https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/Responsibility/Sustainability_Report/HS_Sustainability_Report_2017_2018-web.pdf)

Compania are un obiectiv clar de a demonstra transparență maximă și, prin urmare, țintește crearea unei baze solide pentru dialoguri ulterioare cu grupurile de mediu și factorii de decizie. Raportul se concentrează pe anul 2017 și oferă o perspectivă a anului în curs. Prin acest raport, Holzindustrie Schweighofer furnizează informații cuprinzătoare și structurate despre activitățile sale principale, precum și o explicație detaliată a arhitecturii de securitate a lanțului său de aprovizionare.

Critica, un stimulent pentru transparență și dialog

Michael Proschek- Hauptmann, responsabil pentru sustenabilitate și conformitate al Holzindustrie Schweighofer: „Sustenabilitatea este o parte esențială a misiunii și viziunii companiei. Prin Raportul de Sustenabilitate, pe care îl vom publica la fiecare doi ani, dorim să subliniem angajamentul pe care ni l-am asumat pentru transparență și dialog. Sperăm să transmitem un semnal clar al angajamentului nostru și să reiterăm că vedem în critici un imbold către mai multă transparență și către dialog și că, prin urmare, luăm măsuri în acest sens.” Prin acest raport, compania dorește să ofere o imagine de ansamblu a angajamentului său față de o industrie sustenabilă a lemnului, în special în România, unde se concentrează majoritatea unităților sale de producție. Dl. Mr. Proschek-Hauptmann: „Prin arhitectura noastră de securitate, care a fost extinsă constant în ultimii ani pentru a lupta împotriva defrișărilor ilegale din România, depășim de departe toate reglementările legale.” Potrivit Domnului Proschek-Hauptmann, procesul de îmbunătățire este continuu, iar lucrul la mecanismele de securitate este în derulare. Contribuțiile din partea societății civile sunt foarte apreciate în acest proces.

Plantarea Pădurii de Mâine

Pe lângă descrierea detaliată a lanțului valoric și a mediului în care activează Holzindustrie Schweighofer, raportul descrie, de asemenea, și o nouă inițiativă de sustenabilitate. „Ne vedem viitorul într-o industrie circulară și dorim să ne extindem în continuare poziția în această zonă, utilizând resursele de care dispunem cât mai eficient cu putință. Deja utilizăm aproape 100% din resursele pe care le primim; cea mai mare parte dintre acestea se transformă în produse durabile din lemn. Acest fapt restricționează emisiile de dioxid de carbon și contribuie la protecția mediului. Prin proiectul de reîmpădurire Pădurea de Mâine urmărim și acest obiectiv,” a declarat Dl. Proschek-Hauptmann.

Proschek-Hauptmann a încheiat: „Anul 2017 a fost un an al dezbaterilor intense și al auto-interogării critice pentru Holzindustrie Schweighofer. Drept rezultat, ne-am angajat să dăm dovadă de transparență și să dialogăm, cu un obiectiv clar: Să facem tot ce ține de noi din punct de vedere ecologic și economic pentru a acționa drept un exemplu de bune practici în domeniul nostru de activitate. În același timp, ne continuăm politica porților deschise și, bineînțeles, suntem deschiși opiniilor celor interesați.”

Măsurile Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România

Monitorizare prin GPS – transparență în lanțul de aprovizionare

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România un sistem de monitorizare prin GPS (Timflow). Sistemul depășește cu mult toate cerințele legale. Toate camioanele care livrează buștean la fabricile de cherestea ale companiei sunt echipate cu un dispozitiv GPS care demonstrează locul exact de încărcare a buștenilor. Datele sunt accesibile public pe www.timflow.com.

Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn provenit din parcurile naționale

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România politica „Zero transporturi din parcurile naționale”, deși legislația permite recoltarea lemnului din zonele tampon ale parcurilor naționale.

Politica porților deschise pentru ONG-uri

În continuarea angajamentelor de comunicare transparentă, Holzindustrie Schweighofer a implementat o politică a porților deschise pentru ONG-uri. După ce s-au înregistrat la Departamentul de Conformitate al companiei și după ce au semnat un acord de confidențialitate standard pentru tehnologia folosită în fabrici, reprezentanți ai ONG-urilor acreditate ne pot vizita oricând. Scopul nostru este să demonstrăm în mod transparent eforturile pe care le depunem pentru asigurarea unui lanț de aprovizionare sigur.

Controalele periodice din partea EUTR confirmă sistemul due diligence al Holzindustrie Schweighofer

În perioada martie 2015 – martie 2018, fabricile de cherestea și de panouri ale Holzindustrie Schweighofer din România au făcut obiectul a 11 controale pentru verificarea respectării Regulamentului European privind Lemnul (EUTR). Toate controalele au confirmat că sistemul due diligence al Holzindustrie Schweighofer se conformează standardelor Regulamentului European al Lemnului (EUTR). EUTR este cadrul legal care garantează că doar lemn recoltat în mod legal intră pe piața Uniunii Europene. Esența noțiunii „due diligence” este că operatorii aplică o procedură de gestionare a riscurilor care reduce amenințările ca lemnul recoltat ilegal, sau produsele din lemn care conțin lemn recoltat ilegal, să fie introduse pe piața Uniunii Europene.

O mai bună consultare cu părțile interesate

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer și-a îmbunătățit și a intensificat dialogul cu toate părțile interesate. Holzindustrie Schweighofer îți asumă un dialog deschis și transparent cu ONG-urile și cu societatea civilă. Avem același obiectiv: asigurarea sustenabilității în industria de prelucrare a lemnului.

Controale stricte pentru zone cu risc

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem pentru reducerea riscurilor bazat pe hărți furnizate de Asociația Română pentru Certificare Forestieră, care identifică zone de risc pentru tăieri ilegale. În cazul în care Holzindustrie Schweighofer cumpără lemn din aceste zone sau din depozitele situate în imediata apropiere a parcurilor naționale sau a pădurilor virgine, angajații noștri verifică documentele necesare recoltării legale a lemnului (actul de punere în valoare, amenajamentul silvic) cu atenție maximă.

Training de conformitate și anti-corupție

Pentru angajați din România, în special pentru cei care se ocupă de achiziții, Holzindustrie Schweighofer organizează în mod regulat training-uri de conformitate și anti-corupție.

Echipa de conformitate consolidată

Un proces riguros due diligence necesită un număr adecvat de experți bine instruiți. Holzindustrie Schweighofer și-a dublat echipa de certificare și conformitate, ajungând la 16 experți care lucrează pentru companie.

Renunțarea la furnizorii care nu respectă politica de achiziții a Holzindustrie Schweighofer

În cazul în care furnizorii nu respectă politica de achiziții a companiei, aceștia sunt excluși din lanțul de aprovizionare.

Proiecte de reîmpădurire

În septembrie 2017, Holzindustrie Schweighofer, în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea din Suceava, a lansat un proiect multianual pentru reîmpădurirea suprafețelor degradate, Pădurea de Mâine. Proiectul țintește suprafețe forestiere degradate, deținute de mici proprietari privați sau de comunități. Prin acest proiect, Holzindustrie Schweighofer dorește să contribuie la protecția și regenerarea pădurilor României. Compania investește 1 milion de Euro în acest proiect, care vizează plantarea a peste 1 milion de puieți până în 2024. Mai multe detalii: www.padureademaine.ro

Holzindustrie Schweighofer plătește un bonus de 10 lei/m3 pentru buștenii certificați FSC®

Pentru a asigura un lanț de aprovizionare durabil în România, care să îndeplinească standardele înalte ale FSC®, Holzindustrie Schweighofer plătește furnizorilor săi un bonus pentru buștenii certificați FSC®.

Informare transparentă pe site-ul companiei, schweighofer.ro: Holzindustrie Schweighofer s-a angajat să comunice transparent și deschis cu publicul. Pagina www.schweighofer.at/ro/responsabilitate.html este parte din contribuția companiei la această deschidere și arată eforturile pe care le depune pentru a crește sustenabilitatea industriei lemnului.

Holzindustrie Schweighofer în România

Investiții : Din 2002, când Holzindustrie Schweighofer a intrat pe piața românească, am investit aproape 800 de milioane de euro în fabrici de cherestea și alte unități de producție echipate cu tehnologie de ultimă generație. În conformitate cu principiile sustenabilității și pentru că dorește să fie un „bun cetățean”, Holzindustrie Schweighofer a reinvestit cea mai mare parte a profiturilor sale în România.

: Din 2002, când Holzindustrie Schweighofer a intrat pe piața românească, am investit aproape 800 de milioane de euro în fabrici de cherestea și alte unități de producție echipate cu tehnologie de ultimă generație. În conformitate cu principiile sustenabilității și pentru că dorește să fie un „bun cetățean”, Holzindustrie Schweighofer a reinvestit cea mai mare parte a profiturilor sale în România. Locuri de muncă : Compania are 700 de angajați direcți în birourile si fabricile sale din România. Din 2002, am susținut dezvoltarea profesională a peste 4.000 de persoane în locațiile noastre din România.

În plus, investițiile noastre au oferit în mod indirect peste 10.000 de locuri de muncă în industriile conexe. În mare parte, aceste locuri de muncă au fost create în zone economic defavorizate precum Comănești, Siret sau Reci.

Taxe: Din 2002 am plătit mai mult de 115 milioane de euro (fără TVA) în România.

Din 2002 am plătit mai mult de (fără TVA) în România. Valoare adăugată : Valoarea adăugată se realizează în țară – lemnul achiziționat în România este transformat aici în produse cu valoare adăugată ridicată. Această valoare adăugată se concretizează în prețul mediu de vânzare la export de 247 EUR/m³ , în timp ce restul industriei exportă lemn prelucrat primar la 140 EUR/m³.

Valoarea adăugată se realizează – lemnul achiziționat în România este transformat aici în produse cu valoare adăugată ridicată. Această valoare adăugată se concretizează în , în timp ce restul industriei exportă lemn prelucrat primar la 140 EUR/m³. Materie primă: 60% din materia primă pe care Holzindustrie Schweighofer o prelucrează în România provine din import, restul de 40% fiind achiziționată din cantitățile disponibile pe piața locală. Aceasta din urmă reprezintă doar 6% din volumul total de lemn exploatat în România (2017).

60% din materia primă pe care Holzindustrie Schweighofer o prelucrează în România provine din import, restul de 40% fiind achiziționată din cantitățile disponibile pe piața locală. Aceasta din urmă reprezintă doar 6% din volumul total de lemn exploatat în România (2017). Exporturi : Holzindustrie Schweighofer este un exportator important și prin urmare, joacă un rol semnificativ în dezvoltarea sistemului național de transport. În 2015, compania a fost al doilea mare exportator din Portul Constanța, cu o cotă de piață de 20%: a manipulat aproape 26.000 de vagoane de tren și a utilizat 10.700 curse de camioane. Holzindustrie Schweighofer este în prezent printre primele 15 companii în ceea ce privește volumul transportat pe cale ferată.

Holzindustrie Schweighofer este un exportator important și prin urmare, joacă un rol semnificativ în dezvoltarea sistemului național de transport. În 2015, compania a fost al doilea mare exportator din Portul Constanța, cu o cotă de piață de 20%: a manipulat aproape 26.000 de vagoane de tren și a utilizat 10.700 curse de camioane. Holzindustrie Schweighofer este în prezent printre primele 15 companii în ceea ce privește volumul transportat pe cale ferată. Tehnologie de ultimă generație : Tehnologia și know-how-ul pe care Holzindustrie Schweighofer le-au adus în România au ridicat standardul industriei lemnului în țară. În fabricile noastre românești, angajații noștri prelucrează produse de lemn de cea mai înaltă calitate care concurează cu succes pe piața internațională.

: Tehnologia și know-how-ul pe care Holzindustrie Schweighofer le-au adus în România au ridicat standardul industriei lemnului în țară. În fabricile noastre românești, angajații noștri prelucrează produse de lemn de cea mai înaltă calitate care concurează cu succes pe piața internațională. Transparență: Am implementat un sistem due diligence care depășește toate cerințele legale și continuăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura un lanț de aprovizionare transparent și sustenabil în România.

Despre Grupul Schweighofer

Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în producția de energie din surse regenerabile și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea și două fabrici de producție a panourilor din lemn, precum și o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.100 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume.