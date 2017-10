Compania „Holzindustrie Schweighofer” anunță că, în anul academic 2017-2018, va acorda 24 de burse lunare studenților cu rezultate remarcabile în domeniul silviculturii și ingineriei lemnului. Fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 de lei pentru întregul an universitar. De bursele „Holzindustrie Schweighofer” vor beneficia cîte 6 studenți de la Facultatea de Silvicultură din Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ingineria Lemnului din Universitatea ,,Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Universitatea ,,Transilvania” din Brașov și de la Facultatea de Horticultură, Secția Silvicultură din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Câștigătorii vor fi desemnați de către reprezentanții facultăților în urma unor concursuri care vor cuprinde probe teoretice și practice.

,,Viitorii profesioniști în industria lemnului au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru cercetare și inovare dar și de recunoaștere a cunoștințelor acumulate. Programul de burse, derulat de compania noastră până acum, a arătat rezultate remarcabile. Unii dintre foștii bursieri Schweighofer au continuat cariera în domeniul cercetării iar alții sunt deja angajați la companii de renume.

Tocmai de aceea, Holzindustrie Schweighofer a extins programul de burse pentru studenți. Dacă până acum am fost alături de studenții din Suceava și Brașov, anul acesta vom acorda burse și studenților de la Facultatea de Horticultură, Secția Silvicultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Educației dorim să felicităm profesorii îndrumători ai foștilor dar și viitorilor bursieri Schweighofer și să le mulțumim pentru implicare și pentru tot ceea ce fac pentru educația noilor generații’’, a precizat Dan Bănacu, Director General Holzindustrie Schweighofer România.

Grupul Schweighofer își are rădăcinile într-o companie tradițională austriacă de familie cu peste 400 de ani de experiență în prelucrarea lemnului. În prezent, Grupul este activ în primul rând în industria prelucrării lemnului, dar și în gestionarea pădurilor, producția de bioenergie și imobiliare. Divizia industrială a grupului Schweighofer operează trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri din lemn masiv în România și o fabrică în Germania. Grupul are un rol important în industria europeană de prelucrare a lemnului, angajând în prezent aproximativ 3.500 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produse în peste 70 de țări din întreaga lume.