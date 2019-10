Honda intentioneaza sa se foloseasca de energia regenerabila in 60% din productia realizata in fabricile sale din America de Nord. Incepand cu toamna viitoare, Honda va achizitiona 530.000 MWh pe an de la parcul eolian BoilingSpring din Oklahoma.

In toamna anului 2021, va incepe saprimeasca 482.000 MWh pe an de la o instalatie solara din Texas. Potrivit reprezentantilor Honda, aceasta afacere este cea mai mare achizitie unica de energie solarasi eoliana de pe piataproducatorilor auto.

Energia regenerabila va ajuta la compensarea completa a energiei electrice pe baza de carbon utilizata actualmentein uzinele sale de fabricatie auto din Ohio, Indiana si Alabama.

Honda se asteapta sa compenseze 800.000 de tone de emisii de CO2 anual – echivalentul a 100.000 de gospodarii americane in ceea ce privestevaloarea de emisii de CO2. Iar compania nu se opreste acolo. Planifica sa transforme in acest mod doua treimi din vehiculele sale panain 2030 in vehicule electrice. Astfel masinile se vor reincarca prin utilizarea energiei obtinute in mod natural. Imaginati-va 60% din vehiculele Honda functionand pe energie regenerabila.

Alte companii care se intrec in cursa pentru folosirea energiei regenerabile

In timp ce Honda poate stabili un obiectiv al industriei auto cu aceasta afacere, acordurile cu energie regenerabila sunt din ce in ce mai frecvente. IKEA tocmai a anuntat caintentioneaza saproduca mai multa energie decat consuma panain 2020, iar Google intentioneaza sainvesteasca peste 2 miliarde de dolari in scule si infrastructura pentru functionare pe baza de energie regenerabilain SUA, America de Sud si Europa.

Si altiproducatori auto gasescmodalitati inteligente de a sprijini domeniul energiei regenerabile. Rivianintentioneaza sa transforme bateriile EV utilizate in sisteme de stocare a energiei solare in Puerto Rico. De asemenea, Renault functioneaza in baza energiei regenerabile produse intr-o insula din Portugalia, iar Nissan testeazamodalitati de utilizare a bateriilor sale EV reciclate pentru a alimenta luminile stradale.

Sunt mult mai multe de facut daca se doresteimpiedicareaincalzirii globale sa afecteze planeta, insa aceste companii ar putea ajuta la impingerea industriei auto si a altor corporatii din diverse domenii in directia corecta.

Aceste miscarifacute de diverse companii spre utilizarea energiei regenerabile, dar si spre productia si reciclarea diverselor piese pentru a produse astfel de energie, fac ca intreg mediul de business sa se alinieze cu noile politicieco-friendly. Dupa Google o sa urmeze si alte companii de tehnologie, iar dupa Honda si Renault vor urma si alte companii auto, cu siguranta.