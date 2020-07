Hope and Homes for Children începe colaborarea cu compania Uniprest Instal pentru dotarea cu instalații termice și de alimentare cu apă a Casei de Tip Familial Solca din județul Suceava. Casa de Tip Familial Solca se află în proces de construcție, iar, la finalizarea lucrărilor, în casă se vor muta 12 copii proveniți din Centrul de Plasament „Sfinții Arhangheli”, Solca, Suceava, pentru care nu au fost identificate posibilități de reintegrare în familia naturală sau lărgită.

Hope and Homes for Children a început demersurile de închidere a Centrului de Plasament „Sfinții Arhangheli”, Solca, Suceava, încă din anul 2019, în cadrul parteneriatului cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. În prezent, în acest centru locuiesc 21 de copii, fiecare copil fiind evaluat individual de către specialiștii Hope and Homes for Children, în încercarea de a găsi alternativele de locuire și îngrijire cele mai potrivite, după închiderea centrului.

În Casa de Tip Familial Solca se vor muta 12 copii, grupe de frați pentru care este foarte important să rămână împreună. Hope and Homes for Children promovează forme de protecție care pun familia și copilul pe primul loc, iar creșterea alături de frații naturali este doar unul dintre detaliile care pot face diferența între o viață armonioasă și una traumatizantă. În casele de tip familial, locuiesc 10 – 12 copii care primesc îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și, acolo unde este posibil, pregătire în vederea integrării socio-profesionale. Mai presus de orice, copiii trăiesc într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.

„Atunci când începem construcția unei case de tip familial căutăm sprijin pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, atât a cheltuielilor de proiectare și construcție, cât și a costurilor de dotare a casei cu instalații, mobilier și electrocasnice. Fiecare partener care sprijină munca noastră este foarte important, pentru că la final, când toate lucrurile sunt la locul lor, în casă se mută copii al căror viitor depinde și de casa în care cresc. Mulțumim Uniprest Instal că s-a alăturat eforturilor noastre și sperăm să ne rămână alături și în proiectele viitoare.” – Robert Ion, director de fundraising, Hope and Homes for Children România.

„O casă este gata atunci când instalațiile termice și cele pentru alimentare cu apă sunt montate și funcționale. Când partenerii noștri, Hope and Hopes for Children, au început construcția casei de tip familial din Suceava, ne-am dorit să venim în sprijinul lor și să contribuim cu produsele noastre la finalizarea ei. Ne dorim ca munca noastră să fie relevantă față de societate, iar implicarea Uniprest Instal în dotarea cu instalații a casei să fie doar un prim pas în această colaborare”, declatră Enikő Peter, Managing Director, Uniprest Instal.

Până în prezent, Hope and Homes for Children a construit alături de partenerii săi 110 case de tip familial în 20 de județe ale României. Hope and Homes for Children are ca obiectiv închiderea tuturor instituțiilor de tip vechi din România și eliminarea instituționalizării ca formă de protecție a copilului. Până la această dată, Hope and Homes for Children a investit peste 35 de milioane de euro în reforma sistemului de protecție a copilului, închizând instituții de tip vechi, reintegrând copiii în familia naturală sau extinsă, plasându-i în grija asistenților maternali profesioniști sau mutându-i în case de tip familial. Un alt program important, complementar programului de dezinstituționalizare, este prevenirea separării copilului de familie prin care se oprește intrarea altor copii în sistemul de protecție și centre de plasament.