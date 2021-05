Hora Bucovinei, manifestare organizată de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Primăria și Consiliul Local Frasin se va desfășura în acest weekend. Deocamdată în mediul online dar ar putea avea și o componentă live. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a declarat că în acest sfârșit de săptămână când ar fi trebuit să aibă loc evenimentul va fi difuzată în online o retrospectivă a edițiilor din 2008 încoace. ”Hora Bucovinei trebuia să aibă loc la finalul acestei săptămâni. Cum pandemia ne împiedică să organizăm evenimentul onsite îl vom face online pentru că nu dorim să renunțăm. Așa am făcut pe parcursul acestui an și cu celelalte evenimente precum Paștele în Bucovina. Vom face o retrospectivă pe online a edițiilor Hora Bucovinei începând cu anul 2008 dar ne gândim să realizăm o serie de materiale video în legătură cu tema care stă la baza acestui eveniment și anume urcatul oilor la munte, materiale pe care să le difuzăm online”, a explicat Barbă. Hora Bucovinei a crescut an de an ajungând ca la ultima ediție desfășurată în locația tradițională și anume tabăra de la Bucșoaia-Frasin să participe câteva zeci de mii de persoane.