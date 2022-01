Împlinirea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost marcată de copiii Asezământului „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți printr-o serie de evenimente religioase, culturale și artistice, menite să reamintească, atât copiilor, cât și tuturor celor prezenți, importanța acestei zile, dar și să ofere oportunitatea de a se bucura împreună.

Manifestările au debutat cu slujba de Te Deum, urmată de un cuvânt al PC. Pr. Constantin Oprea – Consilier Cultural în cadrul Centrului Eparhial Suceava, delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

În cadrul cuvântului, sfinția sa a amintit despre importanța acestei zile, aducând un gând de apreciere pentru întreg colectivul Așezământului care se îngrijește să sădească în inimile copiilor dragostea pentru tot ceea ce este creștinesc și românesc.

În continuare, copiii au prezentat momente artistice din care au făcut parte scenete, poezii și cântece patriotice.

La finalul evenimentului, toți cei prezenți au dat „mână cu mână” și au dansat Hora Unirii în jurul Bisericii din incinta Așezământului.

Pr. Andrei Mocanu

Preot și Pedagog Social în cadrul Așezământului de Copii ,,Sf. Leontie din Rădăuți”