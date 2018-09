Horia Brenciu, în vârstă de 45 de ani, este un artist îndrăgit, cu o carieră muzicală în spate și cu experiență în televiziune, fiind unul dintre actualii jurați ai emisiunii „X-Factor” și antrenor în emisiunea „Vocea României”. Și-a menținut cariera timp de mai bine de 25 de ani și a știut întotdeauna cum să facă față provocărilor. Totuși, artistul a dezvăluit că drumul pe care și l-a ales în viață a fost puternic influențat de un eveniment ce la prima vedere nu pare a fi tocmai plăcut: picatul examenului de Bacalaureat, potrivit click.ro.

„Pe parcursul şcolii, în 12 ani, am avut doar două mici probleme. Prima a intervenit în clasa a IX-a, când am rămas corigent la ma­tematică. Am luat 2 la matematică, fiindcă n-am fost atent la oră, iar doamna profe­soară Banea mi-a zis: „N-o să treci! Nu-ţi dau încă o notă mare ca să faci 5.” Şi-i mulţumesc şi azi pentru asta, căci altfel nu m-aş fi îndrăgostit de matematică. Iar a doua problemă s-a petrecut la Bacalaureat, pe care nu l-am luat din prima: totul a fost perfect în ordine, atât doar că, la proba scrisă de la Română, m-am apucat să in­troduc în lucrare nişte chestii nelalocul lor, doar pentru că mi s-au părut interesante. Şi-am primit nota 4.”, a povestit Horia Brenciu, conform sursei citate.

