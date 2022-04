Horia Brenciu, omul-spectacol, își ia energia pe scenă din iubirea pe care o găsește acasă. Relația cu Alice Dumitrescu și viața animată de cei 4 copii minunați sunt ingredientele care îi dau lui Brenciu acest tonus de invidiat. Artistul a vorbit despre familia lui, dar mai ales despre cea care îi este suflet-pereche, notează click.ro.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu au fost mai întâi prieteni, apoi i-a lovit și Cupidon. De-a lungul timpului, amândoi au povestit cum a început povestea lor, dar parcă mereu mai găsesc lucruri noi de spus. Într-un interviu pentru revista VIVA, Horia Brenciu a avut un exces de romantism când a vorbit despre partenera lui de viață.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, Sarabanda, la TVR, Asul din mânecă, la Național TV, și filmul serial Om sărac, om bogat, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat”, povestește Horia pentru sursa citată.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd. El trebuie să existe chiar dacă ai avea o grădiniță de copii… Ne facem surprize unul altuia, iar în fiecare an avem o scurtă vacanță, doar noi doi. Mai mult nu am voie să spun”, a mai declarat Horia Brenciu, pentru Viva, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/horia-brenciu-dezvaluiri-intime-despre-iubirea-cu-512845.html