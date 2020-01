Mâna destinului, dar şi multă dăruire! Povestea modului în care Horia Brenciu şi soţia sa, Alice, au devenit părinţii lui Toma, cel de-al patrulea copil al familiei, este demnă de un film. Juratul de la ”Vocea României” a povestit că a ţinut să-l adopte pe băieţel înainte ca acesta să vină pe lume, notează click.ro.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui… Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, ”Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu la ”Profesioniştii”, potrivit sursei citate.

