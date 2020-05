Vedeta PRO TV Horia Brenciu (47 de ani) nu se plictisește deloc acasă, alături de numeroasa lui familie, descoperind tot felul de jocuri pentru a-și distra fetița și băiețelul. Solistul de top l-a inventat pe Doru Bucătaru, micuții fiind fascinați de aventurile păpușii mânuite cu talent de Horia. Artistul a oferit un interviu din izolare, unde joacă șah, șterge praful sau udă florile din grădină, fiind responsabil și cu buna-dipoziție.

Click!: Începusei un proiect nou de emisiune TV, „Masked Singer România”, dar s-au oprit filmările. Era diferit de ce ai făcut până acum?

Horia Brenciu: Da. Total diferit. Intrasem în pielea unui detectiv care trebuie să deducă numele unei vedete care cântă și care se ascundea sub o mască de toată frumusețea. Din păcate, carantină a blocat toate filmările și detectivul din mine trebuie să aștepte până când vom relua „investigațiile”.

Ce faci în izolare?

De peste o lună jumătate stau cu ai mei în casă noastră și ca orice familie respectabilă, în perioada asta am șters praful, am udat florile, am aranjat cărți, haine și mobilă. Toate astea de două ori. În plus, am mai jucat ping pong, maccao, șah, table, badminton, tenis, baschet, volei, handbal, fotbal și cricket. Majoritatea activităților sportive de mai sus s-au petrecut în living. Și mai am de adăugat vreo câteva nebunii, dar ca să nu stai toată ziua cu mine, trecem la următoarea întrebare.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-horia-brenciu-tatic-de-zahar-izolare-uite-cum-ii-distreaza-pe-toma-si-pe