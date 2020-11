Se spune că norocul este adus în casă de coșari, aceștia reprezentând un simbol al bunăstării. Printre sucevenii care desfășoară o astfel de muncă cu un înalt grad de calificare se numără și Cezar Șlincu de la societatea Hornar de Bucovina. Acesta a făcut cursurile de perfecționare la Academia Prohornar, unde lector este Mircea Ovidiu Balsoianu, singurul Maestru Coșar din România dar are la activ și alte cursuri și seminarii în domeniul coșurilor de fum și seminee organizate de diferiți producatori. Hornar de Bucovina atrage atenția la sistemele de încălzire din locuință și la cât de importantă este curățarea coșurilor de fum.

„Atenție la sistemele de încălzire din locuință”

„Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în perioada sezonului rece din cauza coșului de fum defecte ori cu improvizații, readucem aminte cetățenilor următoarele recomandări pentru prevenirea acestor evenimente nedorite, și anume: asigurați verificarea și curățarea periodică a coșului de evacuare a fumului; amplasați o tablă metalică pe dușumea, în fața sobei alimentate cu combustibil solid; nu folosiți soba defectă, supraalimentată cu combustibil sau nesupravegheată; nu lăsați copiii singuri în încăperi în care sunt mijloace de încălzire în funcțiune”, a spus Cezar Șlincu.

El a explicat și de ce apar problemele la coșurile de fum. ”Construcția greșită a coșului de fum sau alegerea greșită a materialelor din care e realizat; Utilizarea unor lemne de foc care nu sunt uscate suficient; Păsările care își fac cuib în interiorul coșului sau pânza de păianjen care favorizează crearea unui dop din frunze uscate și alte depuneri; Distanța prea mică față de materialele combustibile; Reglajul greșit și „găurile” din coș (coșul nu e etanșeizat corect)”, a explicat Hornar de Bucovina.

”Sistemul de coș de fum Leier își are locul în toate casele familiale, fiind una dintre cele mai populare alegeri”

Șlincu a arătat că potrivit statisticii 18 locuințe sunt afectate zilnic de producerea incendiilor. ”Pe timpul sezonului rece, principalele cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de folosirea mijloacelor de încălzire improvizate, defecte sau nesupravegheate! De aceea îndemnul nostru este: Curăță periodic coșurile de fum! Nu folosi sobe cu improvizații!

Supraveghează soba până focul este stins în totalitate!

Nu lăsa copiii singuri în încăperi în care sunt mijloace de încălzit în funcțiune”, a transmis Hornar de Bucovina. Specialiștii acestei societății acordă consultanță tehnică gratuită privind adoptarea tipului de coș de fum adecvat aparatului termic utilizat. Recomandarea este pentru sistemul de coș de fum Leier. „Sistemul de coș de fum Leier își are locul în toate casele familiale, fiind una dintre cele mai populare alegeri. Din punctul de vedere al combustibilului utilizat asigură o libertate deplină de alegere, fiind recomandat pentru focare deschise, sobe de teracotă, șeminee, sobe, cazane de diferite tipuri și puteri. Utilizarea sistemelor de coșuri de fum Leier este recomandată de asociația profesională a coșarilor, constructorilor de coșuri de fum și șeminee ASFOCH.

Siguranță, Eficiență energetica, inovație!”, a spus Cezar Șlincu care a încheiat : „Așadar, să-ți fie cu noroc, la tine-n casă!”