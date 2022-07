Consiliul Local al municipiului Suceava întrunit astăzi în ședință de îndată a aprobat încheierea unui contract între Municipiul Suceava, SC ACET SA, SC Bionenergy SA și SC Termica SA care prevede valorificarea în cadrul proiectului ”Închidere și ecologizare în condiții de siguranță a depozitului de zgură și cenușă al SC Termica SA”, a nămolului stabilizat și uscat, deșeu nepericulos provenit din stația de epurare a SC ACET SA, precum și a zgurii și cenușii,, deșeuri nepericuloase, provenite din arderea biomasei în centrala termică a SC Bioenergy SA. ”Avem aprobarea de la Ministerul Mediului de să depozităm nămolul groapa de zgură de la Termica iar cei de la Bioenergy să pună peste nămol un strat de cenușă care rezultă din arderea biomasei. Cu asta ar trebui să dispară în mare parte problemele mirosului din Suceava”, a explicat primarul Ion Lungu. El a menționat că a făcut eforturi mari la București pentru a primi avizul de la Ministerul Mediului. ”Îmi pare rău că acest contract trebuia făcut în urmă cu un an de zile. Ca primar mi-am dat toată silința. Nu vă spun ce supraeforturi km depus la București acum un an când se forma guvernul pentru a obține avizul de mediu cei de la ACET. L-au obținut și iată că de un an de zile nu s-a făcut acest contract. A trebuit să iasă acest scandal ca să ajungem la această formulă”, a spus Lungu.

, 4.0 out of 10 based on 1 rating