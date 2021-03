Consiliul Judeţean Suceava a adoptat în ședința de astăzi Hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului situat în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 (Spitalul vechi), în vederea scoaterii la licitație pentru execuție obiectiv de investiții Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase.

”Amplasamentul va fi vizionat săptămâna viitoare de către ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, care va mai avea în program inspectarea lucrărilor la blocul ANL pentru medici aflat în construcție la Spitalul Judeţean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, precum și vizionarea amplasamentului viitoarei Săli Polivalente din Municipiul Suceava, o sală extrem de necesară sucevenilor și care, în curând, se va afla pe agenda ședinței de Guvern”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.