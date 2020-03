Coronavirus a pus, fara indoiala, turismul la pamant in acest an. Companiile aeriene singure ar putea pierde din vanzari de 113 miliarde de dolari daca virusul va continua sa se raspandeasca, potrivit International Air Transport Association.

De asemenea, hotelurile – atat marile marci precum Marriott International si Hyatt Hotels, cat si micile proprietati de familie, pensiunile sau scolile de tabara pentru copii, au de pierdut enorm, deoarece oaspetii rezervati isi anuleaza sederea de teama sa calatoreasca si nu mai onoreaza rezervarile facute.

Henry Harteveldt, un analist al industriei de turism si fondatorul Atmosphere Research Group, estimeaza ca hotelurile ar putea pierde peste 30 de miliarde de dolari la nivel mondial din cauza coronavirusului. Specialistii in turism din cadrul lantului de hoteluri de lux Marriott confirma si ei acest bilant.

2020 ar putea intoarce pe dos cu totul lumea turismului asa cum o stim cu totii

Pierderile imense vor destabiliza cu siguranta turismul, insa exista si anumite avantaje pentru cei neinfricati, spun specialistii.

Din ce in ce mai multe hoteluri iconice si ravnite din destinatii populare, cum ar fi Capri si sudul Frantei, care sunt in mod normal vandute cu sase luni pana la un an in avans, au brusc disponibilitate de camera chiar si in regim last minute.

Cele mai multe dintre aceste proprietati au politici de anulare stricte intre 10 si 45 de zile in primavara si vara, dar, in incercarea de a atrage oaspeti, au redus aceste politici la cateva zile si pun la bataie imbunatatiri si facilitati valoroase ca un stimulent suplimentar pentru ca turistii sa rezerve.

Consilierii de calatorie, agentii de turism si oamenii din interior care au relatii puternice cu anumite proprietati, confirma ca se pot asigurea chiar si camere superioare, mai mari sau mai luxoase decat camera solicitata de clienti si in continuare se asigura facilitati, cum ar fi micul dejun si mancarea si bauturile gratuite sau sedintele SPA.

Ce promotii hoteliere puteti gasi

Promotiile hoteliere si tarifele mai mici apar in destinatii din intreaga lume.

Datele Expedia.com arata ca turistii care se indreapta catre San Francisco au gasit in medie tarife cu aproximativ 25% mai mici decat in​​ aceeasi perioada a anului trecut. New York City, Orlando, Washington, DC si Phoenix asigura preturi in medie cu aproximativ 10% pana la 15% mai ieftine decat anul trecut.

Melia Hotels, cu peste 350 de proprietati la nivel mondial, inclusiv in Peru, Orlando, New York si Mexic, realizeaza o vanzare flash cu reduceri de pana la 45% la sejururile din oricare dintre locatiile sale, alaturi de o politica de anulare flexibila care variaza in functie de hotel .

De asemenea, lantul Preferred Hotels & Resorts, o colectie de 750 de hoteluri din 85 de tari, are multiple promotii. Unul dintre hotelurile din lant, a inceput seria europeana de reduceri.

Calatorii care rezerva aceasta oferta speciala la aceste hoteluri, care incepe pe 23 martie, beneficiaza de minimum 30% reducere, la cel mai bun pret disponibil, plus 5.000 de puncte bonus pentru programul de fidelizare.