„Două stele nu-și țin mișcarea într-o sferă,

Și nici o Anglie nu suportă o dublă stăpânire,

A lui Harry Percy și a prințului de Wales”.

Așa descria Shakespeare conflictul aprig între doi dintre cei mai celebri eroi medievali ai Angliei, Henry Percy, căruia prietenii îi spuneau Harry și care a devenit cunoscut sub numele pitoresc de Hotspur, și prințul Henric de Lancaster, viitorul Henric al V-lea, fiul uzurpatorului rege Henric al IV-lea.

Hotspur provenea din puternica și aristocratica familie Percy, care venise în Anglia împreună cu Wilhelm Cuceritorul. În secolul al XIV-lea, familia Percy era stăpâna din Northumberland, o zonă-tampon împotriva raidurilor armate din Scoția. Scoțienii au fost cei care i-au dat lui Hotspur porecla, datorită faptului că patrula neobosit granița dintre Scoția și Anglia.

Hotspur și tatăl său (pe care îl chema tot Henric) îl sprijiniseră inițial pe Henric al IV-lea și i-au învins pe scoțieni, în timp ce regele încerca să-i supună pe velși (galezi). Problema a fost că velșii au rezistat cu succes, iar Henric a refuzat să-i acorde familiei Percy recompensele promise. Abia atunci cei din familia Percy, cavaleri capabili și de onoare, s-au răsculat împotriva regelui lor. Însă, odată declanșată rebeliunea, cei din familia Percy erau hotărâți să ducă lucrurile la bun sfârșit și să pună mâna pe tronul Angliei.

În această zi, conflictul a ajuns la deznodământ, Henric al IV-lea și fiul său înfrângându-i decisiv pe cei din familia Percy la Shrewsbury. Potrivit lui Shakespeare, Hotspur a fost omorât de Prințul de Wales, care avea 16 ani, însă istoricii cred că a murit în urma unei lovituri primite de la un necunoscut, când și-a ridicat viziera ca să-și șteargă sudoarea de pe frunte.

„Ambiție prost urzită, cât de îngustă ești!

Pe când acest trup avea un suflet,

Un regat, prea puțin îi era,

Dar acum, la doi pași în pământul mârșav,

Are loc destul”.

Capul lui Hotspur a fost pus pe poarta din York pentru a descuraja orice altă rebeliune, în vreme ce fratele său, Thomas Percy, a fost decapitat după bătălie, pentru ca țeasta lui să împodobească Podul Londrei. Cei din familia Percy par să fi avut un destin anume: să moară în luptă. Henric, tatăl lui Hotspur, care a scăpat cu viață de pe câmpul de luptă de la Shrewsbury, a fost ucis, în cele din urmă, la Bramham Moor, în 1408. Fiul său a murit pe câmpul de luptă în prima bătălie de la St. Albans (1455), iar nepotul său a fost ucis șase ani mai târziu la Towton.

Bătălia de la Shrewsbury a consolidat controlul familiei Lancaster asupra tronului Angliei și, de asemenea, s-a dovedit un prețios teren de antrenament pentru tânărul prinț Henric, care a mai luptat într-o singură bătălie importantă, împotriva francezilor, la Agincourt.

