Hour of Code este un eveniment internațional organizat de Code.org, care se desfășoară în peste 180 de țări și care are ca scop extinderea educației în domeniul tehnologiei computerelor și programării, prin promovarea acesteia în școli și în rândul tinerilor. Numărul utilizatorilor care au luat parte la cea mai mare oră de programare la nivel global este de peste 200 de milioane.

Ora de programare reprezintă o introducere de o oră în știința computerului și a programării, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arăta că oricine poate învăța bazele acestuia. Încercarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și de programare a devenit un efort global, care începe prin parcurgerea unor activități de o oră, dar se extinde la tot felul de eforturi ale comunității.

În fiecare an, România a fost în topul Hour of Code cu peste 500 000 de participanți. Astfel, în săptămâna 09-15 decembrie 2019, în toată țara au fost organizate peste 1500 evenimente Hour of Code în școli, licee, universități și companii.

Școala Gimnazială „George Voevidca” a participat pentru prima dată laevenimentul internațional „Hour of Code”. Elevii îndrumaţi de doamnele profesoare Băcanu Lăcrămioara și Drumuș Gabriela au fost inițiați în tainele programării prin parcurgerea tutorialelor online din secţiunea Învaţă de pe site-ul https://ro.code.org. Aceste tutoriale s-au dovedit a fi foarte atractive, sub forma unor jocuri cu personaje cunoscute și îndrăgite de copii, iar programarea s-a făcu în mod grafic, cu ajutorul unor blocuri de cod. Majoritatea elevilor au parcurs toate etapele și au fost răsplătiți la final cu o diplomă de participare personalizată cu numele elevului.

Ora de programare organizată la Școala Gimnazială „George Voevidca” a implicat un număr de 130 de elevi (clasele II-VIII) și 9 cadre didactice (prof. Lăcrămioara Băcanu, prof. Drumuș Gabriela, prof. Norocel Marcela, prof. Nistor Oltea, prof. Tudose Anca, prof. Stanciu Daniela, prof. înv. primar Călinescu Anca, prof. înv. primar Sfarghiu Anca prof. înv. primar Ifrim Anca.

Mulţi dintre elevi, stimulaţi de succesul realizat, au continuat activitatea acasă, descoperind singuri celelalte resurse educaţionale interactive de pe site.