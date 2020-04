Conform studiilor recente, deși tinerii sunt atrași de ideea de a începe o afacere, de cele mai multe ori datorită lipsei de cunoștințe în acest domeniu și a experienței, ei se lovesc de diferite mituri și nu reușesc să își pună în aplicare ideile.

De exemplu, două dintre aceste mituri sunt legate de resursele financiare necesare pentru un start-up sau unicitatea produsului/serviciului.

În prezent, în România, tinerii au nevoie de încurajare pentru a se orienta și către o carieră de antreprenor, nu doar de angajat într-o companie/instituție, și astfel feedback-ul și recomandările provenite de la oameni cu experiență practică în companii joacă un rol foarte important.

Studenții interesați de o primă experiență educațională, care să îi ajute să descopere esențialul despre antreprenoriat și afaceri, pot participa gratuit la programul HP LIFE. De asemenea, aceștia vor avea ocazia să își dezvolte și abilitățile digitale, înțelegând cum poate contribui tehnologia la succesul unei afaceri.

„Suntem foarte bucuroși că Junior Achievement a lansat și în România un program pentru tineri atât de special cum este HP LIFE. Așa cum tehnologia poate reduce inegalitățile sociale, prin cursurile de afaceri și IT pe care le oferă elevilor, studenților sau micilor antreprenori, programul HP LIFE poate ajuta la eliminarea «decalajului digital» și la dezvoltarea unor competențe esențiale pentru viitor. Așteptăm cu nerăbdare implementarea cu succes a cursurilor HP LIFE în circa 1.200 de licee și 200 de facultăți.“ – Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România

HP LIFE este un program global, oferit de HP Foundation, care pune la dispoziție cursuri online gratuite de formare a competențelor antreprenoriale și IT. Cursurile se pot parcurge de anul acesta în ritm propriu, și în limba română, pe platforma Junior Achievement LMS, pe baza unor date de acces.

Resursele online sunt interactive, în format blended learning, propun o gamă largă de informații și exerciții practice, și acoperă mai multe domenii, de la cum se înființează o afacere sau cum se identifică sursele de finanțare, până la marketing sau planificare strategică.

Pe lângă aceste cursuri online, studenții care sunt înscriși și la competițiile JA de antreprenoriat au ocazia de a lucra direct cu voluntarii HP, în cadrul unor sesiuni de mentorat online, primind feedback pentru planurile de afaceri și suport pentru pilotare reală.

Cel mai bun pilot de afacere poate câștiga premiul Best Tech Idea în cadrul finalei naționale a competiției JA Company of the Year, care se va derula online în luna mai, pe o platformă de comunicare.

Studenții pot participa și la sesiuni de training online via webinar, susținute de profesioniști din cadrul HP, pe diferite teme, cu exemple și studii de caz, unde pot afla răspunsuri și la întrebări legate de utilizarea abordării antreprenoriale și a abilităților digitale în rezolvarea problemelor și valorificarea oportunităților pentru o viitoare carieră în diferite domenii.