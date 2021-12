HS Timber Group, companie prezentă în România cu cinci fabrici de prelucrare a lemnului, a sponsorizat în România, proiecte sociale în valoare de peste 5,06 milioane de Euro, numai în anul 2021.

„Anul 2021 a fost în continuare unul provocator în toate sectoarele din cauza pandemiei cauzate de COVID-19,” a spus Dan Bănacu, director general al HS Timber Productions România. „Am acordat o atenție sporită pentru protecția sănătății angajaților noștri și de asemenea am oferit sprijin financiar și material comunităților locale, urmărind să facem diferența acolo unde era mai mare nevoie de ajutor în proiecte sociale, de mediu și de viitor.”

În Siret, compania a sprijinit Spitalul de Boli Cronice în vederea renovării pavilionului central, incluzând acoperișul și fațada, care, din cauza trecerii timpului, punea în discuție siguranța pacienților și a trecătorilor. O dată cu această renovare, în urma căreia s-a păstrat aceeași arhitectură ca cea a construcției anterioare, s-au îmbunătățit considerabil condițiile oferite de către unitatea spitalicească. La această sponsorizare se adaugă și cantitatea de peleți necesară pentru încălzirea pe timp de iarnă a spitalului.

„Renovarea pavilionului central al spitalului a fost unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus în 2021 și care a putut fi realizat cu sprijinul exclusiv al HS Timber Group și al administrației locale. Proiectul a urmărit respectarea liniei arhitecturale inițiale din 1868, fiind una dintre cele mai vechi clădiri din Siret și care în momentul de față este un etalon pentru comunitatea noastră,” a precizat directorul spitalului Sorin Haraseniuc. „În plus, din 2016, anual, compania a fost receptivă și ne-a asigurat peleții pentru încălzirea spitalului, o resursă atât de necesară mai ales în circumstanțele în care dăm drumul la centrală în septembrie iar ultimul foc îl facem în luna mai. Suntem capabili astfel, în urma acestui parteneriat, să oferim un confort sporit pacienților noștri.”

Tot în Siret, HS Timber Group se implică în lucrările de renovare și modernizare de la Centrul de Asistență Socială „Ingvar Kamprad” din cadrul Direcției de Asistență Socială. Astfel, rezidenții centrului, în special cazuri sociale, persoane fără aparținători și posibilități, persoane cu dizabilități și aflate în situații de risc ori bunicii rămași singuri, vor avea parte în continuare de condiții decente pentru un trai liniștit la bătrânețe.

La toate acestea se adaugă și sprijin cu produse din lemn pentru comunitățile locale, panel și produse din lemn masiv pentru mobilierul școlilor și grădinițelor dar și lucrări de renovare și întreținere.

La Comănești, județul Bacău, compania sprijină lucrări ample de renovare a Spitalului Orășenesc Ioan Lascăr precum și trei licee din județ pentru dotarea laboratoarelor și a altor facilități pentru elevi.

La Sebeș, unde se construiește un Altfel de Spital – Primul Centru Pediatric Național din România, pentru copii cu paralizie cerebrală, afecțiuni neuromotorii și traumă, compania contribuie la amenajarea și echiparea unei săli de terapie pentru ca acei copii care au atâta nevoie de ajutor specializat să găsească aici oaza lor alinare, alături de familiile lor.

La Valea Mare, din județul Covasna, a luat naștere un loc de joacă pentru copiii din sat iar trei școli din mediul rural, din județ, au fost dotate cu table interactive. Sprijinul în ceea ce privește educația continuă și compania finanțează programul afterschool din Reci, de care beneficiază micuții din sat. De asemenea, în Târgu Secuiesc a fost renovată și dotată bucătăria spitalului cu sprijinul companiei.

Tot în județul Covasna, angajații HS Timber Productions Reci au participat în calitate de voluntari la o ampla acțiune de ecologizare a malurilor râurilor Olt și Negru, un proiect derulat sub patronajul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar compania a sponsorizat montarea de camere speciale pentru supravegherea malurilor râurilor, într-un proiect de prevenirea a depozitării ilegale a deșeurilor.

HS Timber Group a încheiat cu Fundația Pădurea de Mâine un parteneriat strategic pentru a implementa împreună proiectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor din România, în beneficiul comunităților locale. De la lansarea proiectului de împădurire Pădurea de Mâine au fost plantați 797.000 de puieți pe 186 ha de teren din nouă județe ale țării și a fost inițiat un program de silvicultură responsabilă în cadrul căruia s-a construit un pod modular mobil la Târnava Mare. Acesta îmbunătățește infrastructura forestieră și protejează cursurile de apă din zonele montane.

De asemenea, se vor sprijini dezvoltarea unor proiecte de conservare a biodiversității în arii forestiere existente.

Regiunile în care activează reprezintă baza succesului companiei și astfel aceasta va continua să demonstreze angajamentul față de comunitățile locale.

HS Timber Group este o companie de prelucrare a lemnului de origine austriacă, cu rădăcini foarte puternice în Europa Centrală și de Est, în special în România. Compania deține trei fabrici de cherestea și două unități de producție a panourilor de lemn în România, precum și o fabrică de cherestea în Germania. Cu aproximativ 4.000 de angajați, HS Timber Group este una dintre companiile lider de prelucrare a lemnului din Europa. Produsele Grupului sunt vândute în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Transparența și un comportament etic corect sunt pietrele de temelie ale arhitecturii de securitate a companiei. HS Timber Group GmbH este o companie a Evergreen Private Foundation.