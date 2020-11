HS Timber Group România înregistrează la această dată aproape 3.000 de angajați. Acesta este cel mai mare număr de locuri de muncă și un reper în istoria grupului de firme de când și-a început activitatea în anul 2003. Astăzi, HS Timber Group operează cinci fabrici de prelucrare a lemnului în Sebeș, Rădăuți, Siret, Comănești și Reci. Compania este un angajator stabil și un partener de încredere pentru colaboratori și pentru comunitățile locale.

Dan Bănacu, director general, explică: „Chiar și în anul 2020, în această perioadă dificilă, reușim să asigurăm stabilitate pentru angajații și pentru partenerii noștri și le oferim perspectivă pe termen lung și echilibru financiar. Rețeta acestei reușite constă în faptul că suntem mereu atenți la noi oportunități și la soluții inovatoare. Ne adaptăm rapid la cerințele unei piețe extrem de diversificate și, de asemenea, ne orientăm spre piața locală cu produse speciale.”

Prioritățile pentru companie în acest an au fost menținerea activității economice și păstrarea locurilor de muncă. Acestea vor rămâne un obiectiv principal și în anul 2021. Dan Bănacu a continuat: „Avem o responsabilitate specială față de angajații noștri, atât din punct de vedere economic, cât și social. În definitiv, ei sunt cei care contribuie la succesul nostru – cu expertiza, munca lor susținută, experiența, angajamentul și cu dedicarea lor.”

Mediu de lucru stabil și perfecționare continuă

Îmbunătățirea constantă a unui mediu de lucru stabil face parte din misiunea HS Timber Group. „Pentru a fi un angajator corect, responsabil și atractiv, punem accent pe dezvoltarea continuă a competențelor angajaților noștri, crearea unor noi programe de instruire și a unor oportunități de învățare și în special pentru o îmbunătățire continuă în domeniul securității și sănătății în muncă,” a mai spus Dan Bănacu. Valorile de bază și regulile clare cuprinse în Misiunea companiei și în Codul de Conduită îi motivează și îi ghidează pe angajați. Cultura corporativă gândită pe termen lung promovează respectul și aprecierea reciprocă.

Pe lângă pregătirea continuă și periodică a angajaților – de exemplu atunci când se introduc noi mașini sau procese de producție – HS Timber Group dezvoltă programe de instruire personalizate, cursuri de formare pe tematici tehnice. Sunt oferite, de asemenea, seminare și cursuri de formare în domeniile anti-corupție, concurență și etică în afaceri.

De asemenea, printre beneficiile de care se bucură angajații HS Timber Group din România se regăsește și o asigurare privată de sănătate. Aceasta este menită să ofere un sprijin suplimentar angajaților în ceea ce privește controalele de rutină, dar și intervențiile specializate.

HS Timber Group – un pilon al comunităților locale

De la intrarea pe piața din România în anul 2003 prin deschiderea primei fabrici de cherestea, la Sebeș, HS Timber Group a devenit un pilon central al comunităților locale în care activează. Povestea de succes implică reinvestirea profitului obținut. „Astfel am ajuns la un număr de cinci fabrici moderne de prelucrare a lemnului, cu tehnologie de ultimă generație și cu aproape 3.000 de angajați foarte bine pregătiți. Mai mult, activitățile HS Timber Group asigură peste 10.000 de locuri de muncă în industriile conexe,” a încheiat Dan Bănacu.

Mai mult, regiunile în care activează HS Timber Group reprezintă baza succesului comun. De aceea compania sprijină de mai mulți ani proiecte caritabile în educație, servicii sociale și sănătate. Într-un an imprevizibil precum 2020, HS Timber Group a lansat Inițiativa «Împreună!» prin care a contribuit direct și a sprijinit activitățile organizațiilor locale în lupta împotriva răspândirii COVID-19 cu donații și sponsorizări de peste 1,5 milioane de lei.

Despre HS Timber Group

HS Timber Group este o companie de prelucrare a lemnului de origine austriacă, cu rădăcini foarte puternice în Europa Centrală și de Est, în special în România. Compania deține trei fabrici de cherestea și două unități de producție a panourilor de lemn în România, precum și o fabrică de cherestea în Germania. Cu aproximativ 3.700 de angajați, HS Timber Group este una dintre companiile lider de prelucrare a lemnului din Europa. Produsele Grupului sunt vândute în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Transparența și un comportament etic corect sunt pietrele de temelie ale arhitecturii de securitate a companiei. HS Timber Group GmbH este o companie a Evergreen Private Foundation.