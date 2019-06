Presedintele SUA, Donald Trump, a reusit in cele din urma sa isi construiasca marele zid: nu cel pe care il solicita la granita sud-vestica, ci o bariera mult mai complexa. Aceasta a fost menita pentru a bloca compania nationala de telecomunicatii din China, Huawei, sub orice mod. Trump reuseste asfel sa blocheze compania din a opera in Statele Unite si a-si construi retele in intreaga lume.

Dupa o noua criza guvernamentala, Huawei, cel de-al doilea cel mai mare producator de telefoane mobile din lume, dupa Apple, va fi in curand oprit din productie si din difuzarea de servicii in intregime, pe suprafata continentului american.

Pana la sfarsitul verii, noile telefoane Huawei vor veni fara aplicatii Google. Iar companiile americane de cipuri de calculator taie deja consumabilele pe care Huawei le pune la dispozitie pentru a construi retele wireless de generatia a 5-a sau 5G.

Trump are de gand sa porneasca un razboi tehnologic in America

Lupta este insa mult mai mult decat pentru blocarea unui gigant chinez de telecomunicatii. Domnul Trump si agentii sai doresc sa forteze natiunile sa faca o alegere agonizanta: de ce parte a noului „Zid din Berlin” doresc sa traiasca?

Washingtonul descrie acest lucru in termenii Razboiului Rece, secretarul de stat Mike Pompeo sustinand ca liderii mondiali vor trebui sa aleaga intre un internet care proiecteaza „valori occidentale”, aici incluzand americanii liberi si un serviciu „bazat pe principiile unui regim autoritar, comunist”.

In declaratiile publice si dar si in interviuri si discutii private, oficialii americani din domeniul serviciilor de informatii, directorii si experti in domeniul telecomunicatiilor au inceput sa recunoasca faptul ca Statele Unite opereaza intr-o lume in care Huawei si alte companii de telecomunicatii chineze controleaza cel mai probabil 40-60% din retelele pe care intreprinderile, diplomatii, spionii si cetatenii fac afaceri.

Iar o astfel de dependinta fata de serviciile gigantului chinez duce la probleme mari in SUA.

„Trebuie sa presupui ca e o retea murdara”, a declarat Sue Gordon, directorul adjunct al serviciilor de informatii nationale, la o conferinta de securitate nationala din Texas. „Va trebui sa gasim o motalitate prin care, intr-o lume 5G, sa putem gestiona riscurile intr-o retea diversa, care include tehnologii in care nu putem avea incredere”.

Pana si oficialii se dezic deciziei lui Trump si inca au indoieli daca asa ceva va functiona. Insa e de datoria lor sa incerce sa vada daca vor putea gasi o solutie.

Pana in prezent, in ciuda amenintarilor din partea Statelor Unite cum ca orice aliati care se afla in relatie cu Huawei si China vor fi inlaturati din zona serviciilor americane, multi incearca cu disperare inca sa sara peste zidul ridicat de Trump.

Ce parere au celelalte natiuni despre acest eveniment?

Germania a rezistat pana acum pretentiilor administratiei Trump. Oficialii germani au de pretuit inca faptul ca SUA a contribuit major la reconstruirea tarii dupa cel de-al doilea razboi mondial si au tinut-o sub umbrela nucleara americana. Insa deciziile luate in ultimul timp de Trump nu se stie cat vor mai putea pastra tacerea si pacea intre cele doua natiuni.

In cazul in care Germania ramane alaturi de SUA, Beijingul ar putea ameninta legaturile comerciale cu nemtii, acestia producand aproape un milion de automobile BMW si Mercedes-Benz in China.

De asemenea, in Singapore, oficialii spun ca nu exista momentant nicio modalitate de a interzice Huawei, atata vreme cat navele americane se retrag pentru alimentare si intretinere pe zona aflata in litigiu: Marea Chinei de Sud.

Totusi, in conformitate cu acest plan, Nokia, Ericsson sau alte firme de telecomunicatii occidentale s-ar putea pregati sa construiasca „nucleul” retelei noi, sistemele de comutare grele care guverneaza modul in care masinile si oamenii vor vorbi unii cu altii in noua era informationala.