Hugh Grant, în vârstă de 60 de ani, a dezvăluit că a fost infectat cu noul virus, în luna februarie a acestui an. Actorul a vorbit despre simptomele agresive pe care le-a resimțit și a detaliat cum a decurs întregul proces pentru el și soția sa, căci și partenera sa de viață a fost testată pozitiv pentru coronavirus în aceeași perioadă, notează click.ro.

„Totul a început cu un simptom ciudat, transpiram abundent fără motiv, era jenant. Apoi am simțit că ochii îmi sunt de trei ori mai mari decât erau în realitate și că un om masiv, precum Harvey Weinstein, ar sta pe pieptul meu. Mergeam pe stradă într-o zi și am realizat că nu aveam miros deloc. Atunci am început să mă panichez căci se vorbea deja despre pierderea mirosului ca fiind unul dintre semnele îmbolnăvirii”, a povestit actorul, conform hollywoodreporter.com.

