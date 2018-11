Hugh Jackman a știut „foarte clar” că soția sa, Deborra-Lee Furness, este „aleasa” lui, chiar și atunci când a încercat să se despartă de el.

Starul în vârstă de 50 de ani este căsătorit cu vedeta din ‘Real Macaw’ – împreună cu care a adoptat doi copii, Oscar, în vârstă de 18 ani, și Ava, în vârstă de 13 ani – din 1996 și a mărtutrisit că i-a luat doar câteva săptămâni să se îndrăgostească nebunește de soția sa.

El a povestit, potrivit contactmusic.com: „Am știut foarte devreme, am știut înainte ca Deb să știe, am știut chiar și atunci când a încercat să se despartă de mine, am știut că ea este aleasa. Cumva, pentru puțin timp, s-a despărțit de mine. La începutul relației noastre; pentru trei săptămâni. Am reușit să o fac să se răzgândească, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt o persoană foarte indecisă, Deb știe bine asta. Pot număra pe degete momentele din viața mea în care am știut foarte clar un lucru, iar când asta se întâmplă simt o eliberare maximă. Am știut 100%, am știut chiar și atunci când inventa motive să se despartă de mine.”

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale show-ului TV australian ‘Correlli’ în 1995 și, deși se întâmpla înainte de a forma un cuplu, Hugh este de părere că acea perioadă a fost „cea mai tare experiență” pe care avut-o cu un alt actor. „Cea mai tare experiență, colaborare cu un alt actor a fost cu Deborra. Asta s-a întâmplat înainte de a ne implica sentimental și înainte să am vreo idee că Deborra este interesată de mine. A fost chimie… și, de fiecare dată când am avut de filmat o scenă, a fost incredibil. Profesional, niciodată nu am mai simțit asta.”