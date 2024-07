În februarie, la Mobile World Congress din Barcelona – una dintre cele mai mari conferințe globale de tehnologie – o companie a ieșit în evidență din mulțime și a furat aplauzele cu o gamă uimitoare de dispozitive inovatoare, orientate către oameni.

Era vorba de Human Mobile Devices, o companie globală de tehnologie care nu avea încă zece ani, dar care venea cu viziunea de a revoluționa industria, cel mai mare producător de smartphone-uri din Europa ȘI unul dintre cei mai importanți producători de telefoane cu taste.

La începutul anului 2024, compania, cunoscută anterior sub acronimul HMD, și-a schimbat numele în Human Mobile Devices. Pe lângă anunțarea unei strategii interesante privind parteneriatele, în cadrul căreia brandul va colabora cu o selecție de branduri globale de lifestyle pentru a lansa o serie de telefoane personalizate, Human Mobile Devices și-a dublat activitatea ca lider de piață pe care o desfășura deja în domeniile reparabilității, detoxifierii digitale și valorii adăugate aduse prin produs.

Astăzi (18 iulie), după o serie de lansări de telefoane în ultimele șase luni, Human Mobile Devices lansează mult așteptatul său telefon premium – HMD Skyline. Este un telefon pentru creatori care are o funcționalitate remarcabilă, o reparabilitate de neegalat și un aspect care fură priviri. Human Mobile Devices dovedește încă o dată că un design deosebit nu trebuie să coste mult.

Ca dovadă a capacităților sale foto avansate, Human Mobile Devices a apelat la Rosanna Elettra, superstar al Gen Z, pentru a testa noul HMD Skyline, care a surprins zece imagini uimitoare realizate și editate în întregime folosind HMD Skyline, urmărind un grup de fashioniste din Gen Z la o ieșire în oraș.

„Human Mobile Devices este uman prin design… și asta este ceea ce am făcut cu HMD Skyline, am pus consumatorii pe primul loc. Există atât de multe funcții excelente pe acest telefon. Camera foto este visul oricărui creator, dar mai avem și opțiuni de reparare de neegalat și un mod de detoxifiere care schimbă totul. Facem smartphone-urile ușor de reparat și am inspirat detoxifierea digitală pentru „relații echilibrate” cu tehnologia atunci când am readus telefoanele cu taste. Skyline este următorul pas: este repararea și detoxifierea într-unul singur. Și arată absolut minunat.” a declarant Lars Silberbauer, Global CMO al Human Mobile Devices.

„Am avut bucuria de a surprinde artiști consacrați precum Riihanna, Central Lee, Aitch și Cara Delevingne, iar în această industrie poți primi un apel de nicăieri pentru o slujbă care îți va schimba complet cariera, așa că este minunat să ai opțiunea de a fotografia cu un smartphone precum HMD Skyline. Ceea ce este uimitor la acest dispozitiv este modul în care a fost proiectat nu numai pentru a fi camera dumneavoastr[ de buzunar, dar, de asemenea, cât de ușor este de reparat și faptul că are modul Detox, deoarece toată lumea are nevoie de o pauză de la zgomotul digital, deci este cu siguranță un nou mod binevenit pentru un smartphone”, a comentat Rosanna Elettra, fotograf celebru, în timp ce a luat telefonul HMD Skyline pentru un test drive.

„Human Mobile Devices a stabilit un nou standard pentru designul reparabil. Asta este ceea ce se întâmplă atunci când o echipă de proiectare ia în considerare repararea de la început. Abordarea Human Mobile Devices privind dezasamblarea este un salt cuantic înainte”. a declarant Kyle Wiens, CEO la iFixit, cu privire la reparabilitatea Skyline Gen2 și la angajamentul continuu al Human Mobile Devices față de această problemă.

HMD SKYLINE

Fotografii superbe la orizont: fotografiază, fă selfie-uri și socializează (în ultrawide)

Skyline a fost construit cu un public progresiv GenZ în minte, astfel încât capacitățile camerei sunt remarcabile și aparent nelimitate. Camera frontală de 50 MP vine cu autofocus și urmărire a ochilor pentru a asigura cele mai clare selfie-uri, iar cu Skyline, creatorii nici măcar nu trebuie să apese un buton sau să seteze un cronometru pentru a face o fotografie. Dispozitivul vine cu un hardware încorporat pentru „selfie gestures”, ceea ce înseamnă că tot ce trebuie să facă utilizatorii este să se uite la telefon în timp ce fac semnul universal al păcii (sau unul dintre celelalte trei semne ale mâinii) pentru a activa camera. De asemenea, telefonul permite selfie-uri video în 4k.

Camera principală hibridă de 108MP cu 3 obiective cu stabilizare optică este la fel de impresionantă. Această cameră este pregătită pentru orice fotografie, modul portret permite realizarea de fotografii uimitoare de 50 mm cu un efect bokeh natural, iar prim-planurile clare pot fi realizate cu funcția de zoom x4. Night Mode 3.0 echilibrează expunerea și păstrează detaliile, iar peisajele uimitoare și fotografiile de grup pot fi capturate folosind modul ultra-wide 0,5x. De asemenea, există și AI Capture Fusion pentru a adăuga maximum de detalii în imaginile cu zoom.

Repară-l de unul singur: înapoi la designul uimitor

Gata cu ecranele crăpate care îți strică ziua. HMD Skyline este primul telefon mobil cu reparabilitate Gen2, ceea ce înseamnă că repararea telefonului este mai ușoară ca oricând. Prin simpla scoatere a capacului de pe spate și îndepărtarea șuruburilor, tu (sau centrul tău de reparații) îți poți repara ecranul ușor și rapid. Noul design permite, de asemenea, utilizatorilor să repare porturile de încărcare îndoite, capacele de spate zgâriate și bateriile epuizate.

HMD Skyline duce repararea telefoanelor mobile la nivelul următor, un domeniu în care Human Mobile Devices a fost lider în ultimii ani. Adăugând greutate ideii că „F.I.Y înseamnă Fly”, cercetările au arătat că 45% dintre reprezentanții Generația Z spun că sunt mai predispuși să cumpere un dispozitiv electronic dacă îl pot repara ei înșiși cu ușurință.2 Cu Skyline este o joacă de copii, deoarece este primul telefon mobil care oferă reparabilitate Gen 2, ceea ce înseamnă că este pur și simplu ușor. De fapt, numărul de pași pentru repararea ecranului HMD Skyline este cu 65% mai mic decât cel al primului smartphone reparabil al HMD, G22.

Revenind la designul uimitor, construcția inovatoare Skyline utilizează un mecanism special acționat de un șurub intern pentru a ajuta la accelerarea dezasamblării. Deschideți capacul din spate prin rotirea unui singur șurub, apoi strecurați o unealtă sub el pentru a descoperi un mecanism simplu, dar elegant: un braț rotativ acționat de un șurub, cu un arc care îl trage înapoi în jos atunci când este eliberat. Întoarceți-l, iar lobul camei sale împinge o placă de pe capacul din spate, care se fixează la loc după ce ați terminat.

Un smartphone cu funcționalitate de dumbphone: Modul de detoxifiere oprește rețelele sociale

Și veștile bune continuă să vină. În august, smartphone-ul super-elegant vine incorporat cu un nou și puternic „Detox Mode”, cu aplicații personalizate și blocarea contactelor, permițând utilizatorilor să își adapteze detoxifierea la nevoile lor, să se concentreze pe lumea reală și să se bucure de o experiență echilibrată cu un smartphone ori de câte ori au nevoie de o pauză de la lumea digitală.

Având în vedere că trendul de detoxifiere digitală continuă să prindă contur, în special în rândul generației Z, este un progres tehnologic oportun care se situează deasupra funcțiilor de detoxifiere ale concurenților care, de obicei, reduc la tăcere doar aplicațiile și notificările.

Skyline se lansează în două culori distincte, Neon Pink și Twisted Black. Are o baterie ce durează până la 48 de ore2 și încărcare magnetică Qi2 pentru stații de încărcare wireless.

Skyline este disponibil acum la hmd.com/ro_ro și în magazine la prețul de 2499 RON.