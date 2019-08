Stim cu totii cat de atenti trebuie sa fim atunci candiesim in oras sau cand parasim locuinta si avem asupra noastra lucruri de valoare. Ei bine, Karen, o tanara de 27 de ani din Michigan nu a acordat foarte multa atentie acestor lucruri, iar intr-o seara de vineri, in timp ce se intorcea de la film, alaturi de cateva dintre prietenele ei, un barbat i-a apucat poseta si i-a tras-o din mana, trecand in fuga pe langa grupul de fete.

Karen nu a avut timp sa observe foarte bine semnalmentele individului, insa ce nu stia acesta era faptul ca din cele 3 fete aflate in grup, a reusit sa apuce tocmaiposeta unei tinere politiste.

Acesta a luat-o la fuga, iar Karen nu a putut sa se angajeze in urmarirea lui, insa cu ajutorul uneia dintre prietenele sale a sunat imediat la politie si a pus pe urmele tanarului un echipaj de politie, oferind indicatii cu privire la tiparul de imbracaminte ce o purta individul si directia in care s-a indreptat.

Bineinteles ca in acea seara nu s-a reusit absolut nimic, insa a doua zi de dimineata, Karen s-a trezit cu o mare surpriza. Iata ce a gasit aceasta in usa casei.

Ce a gasit tanara a doua zi dimineata pe clanta usii?

A doua zi dimineata, imediat ce Karen a iesit din locuinta sa, urmand sa se duca la serviciu, a gasit pe clanta usii poseta agatata, alaturi de o scrisoare a barbatului in care acesta explica faptul ca a facut cea mai mare greseala din viata lui si ca ii pare rau.

Cu toate ca scrisoarea nu era semnata, ne dam cu totii seama de senzatia individului cand a deschis poseta si a vazutlegitimatia de politista a tinerei, alaturi de actele de identitate ale acesteia si de celelalte obiecte.

Karen a declarat autoritatilor ca toate lucrurile erau in geanta si nimic nu pare sa fi disparut. Insa aceasta este determinata sa afle cine a comis acea fapta si sa infaptuiasca dreptatea, conform legii.

Aceasta spera ca in baza testarilor grafologice si a amprentelor de pe poseta sa poata identifica faptasul si sa ii incheie un dosar penal, acesta urmand a fi acuzat pentru fapta comisa.

Tanara recunoaste ca s-a simtit amuzata atunci cand a descoperit poseta, alaturi de scrisoarea in care individul ii cerea iertare. Pur si simplu nu a nimerit persoana care trebuie, considera Karen si declara ca a avut parte de intalnirea cu cel mai ghinionist hot de buzunare din Michigan. Insa faptul ca s-a simtit amuzata nu o impiedica sa isi faca meseria si sa il prinda pe faptas, declara aceasta pentru Michigan Live News.