O femeie a sesizat Poliția cu privire la faptul că i-au dispărut 13.000 de euro dintr-o borsetă pe care a uitat-o în mobila returnată la firma de la care a cumpărat-o. În Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, vineri dimineață, o femeie din orașul Salcea, a sunat la „112” pentru a reclama că a avut într-o mobilă o borsetă cu suma de 13.000 euro, mobilă pe care a returnat-o, iar în momentul când s-a prezentat la societatea respectivă a găsit borseta, dar fără suma de bani.

Din verificări a rezultat faptul că în ziua de 9 iulie 2018, femeia a cumpărat la o societate de profil cu sediul în municipiul Suceava o comodă cu sertare, pe care a transportat-o la imobilul fratelui său de 37 ani, din orașul Salcea, însă în momentul când mobila a fost asamblată s-a constatat că aceasta prezenta un defect din fabrică. Femeia a luat legătura cu reprezentanții societății stabilind să o înlocuiască la o dată ulterioară. În acest timp, fratele femeii a depozitat în sertarele comodei mai multe bunuri, printre care și o borsetă în care se aflau acte, precum și sumele de 12.000 euro și 4.500 lei. În cursul zilei de joi, 19 iulie a.c., la domiciliul bărbatului s-au prezentat doi angajați ai societății de mobilă care au ridicat mobila și au transportat-o la sediul din Suceava. Ulterior bărbatrul de 37 de ani și-a dat seama că a uitat să ia borseta cu banii și actele din sertar. În aceeași zi, bărbatul a luat legătura telefonic cu reprezentanții societății, care i-au comunicat să se prezinte la sediul societății, în ziua următoare. În momentul în care bărbatul de 37 de ani și sora acestuia s-au prezentat la firma respectivă, au găsit borseta într-unul dintre sertarele mobilei, dar fără sumele de 12.000 euro și 4.500 lei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,furt”. Poliția Suceava a informat că în cursul zilei de vineri, în urma măsurilor întreprinse s-a reușit identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 40 ani, angajat al societății de mobilă, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

