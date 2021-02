Astăzi dimineață, în spitalele sucevene erau internate 339 de persoane diagnosticate cu COVID și 78 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensivă a Spitalului Județean exista un singur pat disponibil pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 24 de ventilatoare libere, din care 12 pentru persoane infectate cu noul coronavirus. În total, la Spitalul din Suceava se aflau 260 de paturi libere, din care 36 pentru pacienți COVID-19, 135 în sectorul non-COVID și 89 pentru zona tampon. La nivelul județului sunt 110 locuri libere COVID și 113 pentru zona tampon.

